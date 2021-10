AMD trabaja en sus próximos procesadores de alta rendimiento para ordenadores de escritorio, los cuales se tiene conocimiento que llegarán al mercado bajo el nombre de la serie Ryzen 7000. Si bien no había detalles concretos sobre estas nuevas piezas de silicio, HP, el gran fabricante de computadoras, podría haber revelado ciertos detalles clave con respecto a la serie de chips.

Una lista reciente publicada por HP ha insinuado que la serie de procesadores de próxima generación de Team Red podría lanzarse en algún momento de 2022, se espera que sea a principios del próximo año.

HP reveló un par de sistemas de escritorio AIO, es decir, PC’s All in One (todo en uno) que cuentan con la serie de procesadores Ryzen 7000. Estos ordenadores se ofrecen en modelos de 24 pulgadas o 27 pulgadas en Starry White y Starry Forest. Estos equipos también contarán con versiones Intel cuyos procesadores serán los Core i7 de 12a generación, por lo que serán computadoras del más alto rendimiento, tanto grafico como de autonomía y potencia.

Actualmente se desconocen detalles con respecto a los chips de la serie Ryzen 7000, pero probablemente sería la próxima generación de procesadores que se basarán en la arquitectura Zen 4 de AMD.