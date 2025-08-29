TSMC prepara motores… y fábricas para sus próximos chips de 1.4nm ¿Qué pasa con los SoC de 2nm?

La producción en masa del proceso de 2nm de TSMC está prevista para el cuarto trimestre de 2025, pero el gigante de los semiconductores ya ha puesto en marcha la construcción acelerada de la planta ‘Fab 25’ que fabricará obleas de 1.4nm (A14), con una inversión inicial que podría superar los $49 mil millones de dólares.

Proceso de 2nm: Un salto tecnológico clave

TSMC iniciará la producción de chips en 2nm en varias plantas de Taiwán en el último trimestre de 2025.

Empresas como Apple, Qualcomm, AMD, MediaTek, Broadcom e Intel serán los primeros clientes en adoptar esta tecnología, que promete elevar el rendimiento y la eficiencia frente a los nodos previos.

La planta Fab 25 estará ubicada en el Central Taiwan Science Park, cerca de Taichung. Este complejo contará con cuatro fábricas dedicadas, y se espera que la primera comience la producción piloto de obleas de 1.4nm a finales de 2027.

Los proveedores de TSMC ya han recibido órdenes para acelerar la entrega de equipo fundamental para comenzar a trabajar en ello.

Innovación y eficiencia, avances en 1.4nm

El proceso de 1.4nm (A14) ofrecerá aproximadamente 15% más rendimiento y un ahorro de energía del 30% respecto a la generación anterior.

Se espera que la producción a gran escala arranque en la segunda mitad de 2028, consolidando a TSMC como líder en rendimiento y eficiencia energética en semiconductores avanzados.

La tecnología de 1.4nm será significativamente más costosa, mientras que el proceso de 2nm ronda los $30,000 dólares por oblea, se estima que los clientes pagarán hasta $45,000 dólares por cada unidad de oblea A14. Este precio refleja tanto los retos técnicos como el valor de ofrecer la máxima eficiencia y miniaturización.

Los planes a futuro contemplan la exploración de procesos aún más avanzados, como la litografía de 1nm e incluso líneas de investigación para 0.7nm.

Aunque aún no hay fechas definidas para esas tecnologías, la inversión y preparación en infraestructuras evidencian la apuesta de TSMC por liderar la innovación mundial en semiconductores.

Fuente: Taipei Times