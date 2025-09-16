Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm hace oficial el nombre de su próximo procesador

Qualcomm reveló el nombre oficial de su nuevo chipset insignia: Snapdragon 8 Elite Gen 5, dejando claro el motivo detrás de esta denominación que había generado confusión entre los usuarios.

La firma de San Diego explicó que, aunque parece haber un salto en la numeración, el nuevo nombre representa la quinta generación de su línea premium de chipsets de la serie 8, ajustando su esquema para facilitar la comprensión del roadmap por parte de los usuarios.

El origen del nombre Snapdragon 8 Elite Gen 5

Durante mucho tiempo se asumió que el nuevo procesador de Qualcomm se llamaría Snapdragon 8 Elite Gen 2 o simplemente Snapdragon 8 Elite 2.

Sin embargo, la compañía aclaró en su blog oficial que esta denominación señala la continuidad evolutiva desde que se lanzó el sistema de nomenclatura con dígito único y nuevo diseño visual.

La denominación Gen 5 indica la quinta generación de la familia de chipsets tope de gama.

Por qué Qualcomm cambió su esquema de nombres

Qualcomm identificó que el cambio pudo parecer un salto irregular en las generaciones, pero su intención fue simplificar y reforzar la posición de este nuevo chipset.

La firma destacó que el nombre Snapdragon 8 Elite Gen 5 resume factores como las capacidades de rendimiento, el momento de lanzamiento y que encaja dentro del portafolio más amplio de productos.

El término “Elite” continuará reservado para la oferta más premium del año dentro de Qualcomm. Desde su introducción el año pasado, esta categoría ha marcado un nivel de desempeño sin precedentes.

Es una plataforma única y diferenciada que refleja el avance tecnológico más reciente, interpretando aspectos de rendimiento y estrategia comercial.

Especificaciones y rendimiento esperado

Se rumorea que el Snapdragon 8 Elite Gen 5 compartirá la litografía avanzada de 3 nm “N3P” de TSMC y núcleos personalizados con el Snapdragon 8 Gen 5, apuntando a un salto significativo en eficiencia y potencia.

Una filtración anticipó que sus núcleos de alto rendimiento alcanzarían una velocidad de 4.20 GHz, con resultados en benchmarks comparables a los del Snapdragon 8 Elite, confirmando que este procesador mantendrá la supremacía en rendimiento.

Con el lanzamiento del Snapdragon 8 Elite Gen 5 a menos de dos semanas, es claro que Qualcomm apuesta a ofrecer un chipset que combinará innovación tecnológica con una estrategia clara de marca.

Fuente: Qualcomm