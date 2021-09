El próximo 3 de septiembre, la submarca de Xiaomi, Redmi, celebrará un evento donde dará a conocer de manera oficial su nuevo teléfono móvil de gama media, el Redmi 10 Prime. El vicepresidente global de Xiaomi, Manu Kumar, confirmó que el tamaño de la batería del equipo, esto se suma a la información que había dado a conocer hace unos días donde reveló que el equipo estaría impulsado por un chipset de MediaTek.

A través de Twitter el ejecutivo confirmó que el Redmi 10 Prime incluirá una monstruosa batería de 6000 mAh que bien podría ofrecer una autonomía de hasta 3 días enteros, pero dependiendo del uso que le de cada usuario. Además, a pesar de que la batería es de gran capacidad, el diseño del equipo será aún más ligero que su predecesor.

El nuevo dispositivo Redmi contará con carga rápida estándar y soporte de carga rápida inversa, así como una pantalla perforada con biseles delgados de 6.5 pulgadas con resolución Full HD+ y protección Corning Gorilla Glass.

??SUPERSTAR BATTERY ??

Witness the PRIME of smartphones in 2? days!

Yet another addition to the firsts by #Redmi10Prime

??

The ? Lightest 6000mAh

From the house of Redmi!?

DETICXE REPUS for the ESREVER!

I ?? #Redmipic.twitter.com/lxn45D0IL2

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) September 1, 2021