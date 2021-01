Samsung dio a conocer su visión para el futuro durante la feria Consumer Electronics Show 2021, un evento que se llevó a cabo de manera completamente virtual, en donde mostró cómo está trabajando e innovando mediante la creación de soluciones que son flexibles, que están conectadas de manera inteligente y utiliza inteligencia artificial.

Entre los productos que está desarrollando la compañía coreana se encuentran los nuevos Samsung Bespoke 4-Door Flex, que son la última versión del refrigerador Bespoke que cuenta con paneles intercambiables que vienen con una variedad de colores y materiales, que permite a los consumidores ajustar la forma y la función del refrigerador.

También mencionó su nueva pantalla MICRO LED de 110 pulgadas que cuenta con un LED inorgánico auto iluminado con un diseño Infinity Screen, casi sin bisel. Incorpora 4Vue, una vista cuádruple cuya opción de visualización es en cuatro ventanas, para que puedas seguir varios deportes a la vez o ver un tutorial mientras juegas un videojuego. Por otro lado, mostró Lifestyle TV, una línea de televisores de estilo de vida de vanguardia que incluye The Serif, The Frame, The Sero y The Terrace, un Smart TV 4K OLED para exteriores, y un proyector láser 4K de calidad cinematográfica llamado The Premiere.

Otras soluciones que ha presentado Samsung en el CES 2021 ha sido SmartThings Cooking, un planificador de comidas automático impulsado por la IA de alimentos de Whisk que recomienda comidas para toda la semana, hace listas de compras con los ingredientes que se necesita y se conecta las tiendas para comprar directamente desde el refrigerador Family Hub.

Samsung también estará desarrollando aplicaciones de tecnologías de inteligencia artificial para la vida diaria. Samsung Bot Retail es una IA que guiará a los usuarios fuera del hogar en entornos comerciales; y GEMS, el exoesqueleto enfocado a la salud como asistente de movilidad. La empresa de Corea del Sur también destacó como está haciendo que sus productos sean aún más inclusivos y accesibles para todos los usuarios.

Con información de Samsung