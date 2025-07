Samsung asegura contrato para fabricar en Texas los próximos chips de Tesla

La industria tecnológica se sacudió este lunes con un anuncio de proporciones gigantescas. Elon Musk, el CEO de Tesla, confirmó la firma de un acuerdo estratégico con Samsung Electronics por un valor de $16.5 mil millones de dólares.

Tesla busca asegurar el suministro de semiconductores cruciales para la próxima generación de vehículos y sistemas de inteligencia artificial de la automotriz estadounidense.

Este pacto representa un impulso monumental para la división de fabricación de chips por contrato de Samsung, un área del gigante surcoreano que ha enfrentado pérdidas significativas recientemente.

Como reflejo inmediato de la confianza del mercado, las acciones de Samsung se dispararon más de un 4% tras conocerse la noticia.

Samsung’s giant new Texas fab will be dedicated to making Tesla’s next-generation AI6 chip. The strategic importance of this is hard to overstate.

Samsung currently makes AI4.

TSMC will make AI5, which just finished design, initially in Taiwan and then Arizona.

— Elon Musk (@elonmusk) July 28, 2025