Todo parecía indicar que la presentación del Galaxy S21 Fan Edition se daría en algún momento de este mes, de hecho, los rumores empujaban a que el lanzamiento era más que inminente. Sobre todo, cuando los renders e imágenes oficiales del equipo ya circulaban por las redes, pero ahora todo indica que su lanzamiento se ha cancelado definitivamente.

Si bien Samsung no ha confirmado este hecho, hay indicios de que el S21 FE no será realidad y su presentación será cancelada. De hecho, la empresa coreana ha comenzado a actualizar las páginas de soporte para el dispositivo, por lo que se comienza a eliminar cualquier rastro dentro de las entrañas oficiales de la empresa.

Fuentes allegadas a la firma aseguran que Samsung solo había producido alrededor de 10,000 unidades del dispositivo en septiembre, esto es una cantidad muy baja para un equipo que estaba planeado para lanzarse el próximo mes.

Como ya mencionamos, no hay un informe por parte de la compañía, pero las fuentes indican que la decisión de cancelar el lanzamiento del Galaxy S21 FE es debido a los escases de chips a nivel mundial. Hay otros rumores que este equipo no verá la luz porque a estas alturas no tiene sentido, sobre todo con el Galaxy Z Flip3 vendiendo bien y con el anuncio del S22 cerca, y con las ventas positivas del Galaxy S21 debido a que sus precios han bajado, lanzar un S21 FE no tiene sentido.

Por ahora no está claro que será de las unidades S21 FE que ya se han producido, por lo que esperamos que Samsung vaya a reciclarlos o simplemente los lanzará a la venta como una edición limitada del Galaxy S21.