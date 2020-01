Samsung presentó un portátil con pantalla deslizante en el CES 2020

Durante el CES 2020 Samsung nos mostró una gran cantidad de productos innovadores entre los cuales destacan las pantallas OLED 8K sin biseles, así como algunos otros dispositivos muy interesantes apegados a la inteligencia artificial y reconocimiento facial.

Sin embargo, como en cada evento del CES, la compañía coreana tuvo un stand privado donde invitó a algunos funcionarios a mirar un prototipo de dispositivo deslizante completamente secreto, ya que casi nadie de la prensa pudo ingresar a dicho stand.

Al ser un stand privado, era obvio que Samsung no quería que su prototipo se mostrará al público, por lo que no permitió el ingreso con cámaras o algún otro equipo que alterara la privacidad. Así que no se obtuvo ninguna imagen de este misterioso producto.

No obstante, algunas de las personas que tuvieron acceso al stand revelaron que se trataba de un nuevo dispositivo cuya experiencia era muy buena, con un cambio innovador en el factor forma estándar de un portátil.

Gracias a esta información se pudo deducir que el equipo ultrasecreto se trataba del portátil con pantalla deslizante de Samsung, el cual apareció en una patente hace unos días. Un equipo con pantalla de 13.3 pulgadas que al deslizar la pantalla hacia la derecha se hace más grande llegando casi al doble de tamaño con un solo deslizamiento.

Por desgracia, este prototipo aún podría tardar en llegar oficialmente al mercado, pero no es de sorprenderse que lo veamos a finales de este año justo como ocurrió con el Galaxy Fold. A estas alturas únicamente nos queda esperar a que se filtre más información al respecto.

Con información de Gizmochina