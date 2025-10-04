Samsung quiere fabricar sus propios Snapdragon 8 Elite Gen 5 en 2 nm

Samsung está impulsando la producción de variantes del chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 bajo su avanzado proceso de 2 nm GAA, apostando por una estrategia de doble proveedor junto a TSMC.

El objetivo es potenciar el rendimiento y la eficiencia en dispositivos Android de gama alta, especialmente en modelos emblemáticos como el Galaxy S26 Ultra, mientras la tecnología se encuentra en fase de pruebas y los rendimientos empiezan a subir.

El reto de la tecnología 2 nm GAA

La adopción del proceso de 2 nm GAA (Gate-All-Around) representa un desafío técnico importante para Samsung Foundry, aunque su tasa de rendimiento ha mejorado del 30% al 50% durante el año, Qualcomm exige al menos un 70% para avanzar a gran escala.

De momento, solo dispositivos seleccionados, como el Galaxy Z Flip 8, podrían integrar este chipset, mientras la mayoría de la gama premium seguirá confiando en TSMC y su proceso N3P de 3 nm.

Snapdragon 8 Elite Gen 5: potencia y eficiencia

El Snapdragon 8 Elite Gen 5 está diseñado para la máxima potencia móvil, con una CPU Oryon de ocho núcleos, de los que dos son Prime a 4.6 GHz y seis núcleos de rendimiento alcanzan 3.62 GHz.

Gracias a la arquitectura interna y a las mejoras en IA, los usuarios podrán disfrutar de una eficiencia superior y de tareas avanzadas con menor consumo energético. En concreto, la CPU obtiene hasta un 35% más de eficiencia respecto a la generación anterior.

Innovaciones destacadas en conectividad y gráficos

El chipset integra una GPU Adreno mejorada y el módem X85 5G, que ofrece velocidades de descarga de hasta 12,5 Gbps, además de soporte para WiFi 7, Bluetooth 6.0 y banda ultraancha.

En gráficos, se aprecia un salto del 23% en rendimiento y una optimización del 25% para ray tracing, con mejoras en ahorro de energía de hasta 16% en tareas generales de procesamiento.

Implicaciones para el mercado de móviles

Qualcomm y Samsung están buscando reducir la dependencia exclusiva de TSMC y ofrecer más opciones para fabricantes de móviles.

Esta estrategia podría beneficiar la disponibilidad de procesadores avanzados en dispositivos de gama alta, especialmente en el ecosistema Android.

Si Samsung logra elevar sus rendimientos, se abriría la puerta a una verdadera competencia en el nodo de 2 nm, incluyendo una eventual fabricación masiva para la serie Galaxy S26 y otros modelos premium.

Fuente: TrendForce