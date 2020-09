Se suponía que USB-C simplificaría nuestras vidas, en cambio, es un desastre total

Techies aclamaba a USB-C como el futuro de los cables cuando llegó al mercado principal con el MacBook de Apple de un solo puerto en 2015. Fue una gran mejora con respecto a la generación anterior de USB, permitiendo muchos tipos diferentes de funcionalidad – carga, conexión a una pantalla externa, etc. – en un simple cable, todo sin tener un “lado derecho hacia arriba” como su predecesor.

Cinco años más tarde, USB-C está más cerca de nosotros: Casi todos los portátiles y teléfonos inteligentes modernos tienen al menos un puerto USB-C, con la excepción del iPhone, que todavía utiliza el puerto Lightning propietario de Apple. Por todas sus mejoras, USB-C se ha convertido en un lío de estándares enredados, una pesadilla para que los consumidores naveguen a pesar de la promesa inicial de simplicidad.

Cualquier persona que vaya all-in en USB-C se encontrará con problemas con un estándar opcional llamado Power Delivery. El estándar permite que los dispositivos se carguen a una potencia mucho más alta en relación con los conectores más antiguos, lo que les permite cargar más rápido. Pero requiere la combinación correcta de cargador, cables y dispositivo para lograr esto.

Si compras un cargador USB-C que no es compatible con Power Delivery e intentas usarlo con Microsoft Surface, por ejemplo, el portátil se quejara de que “no se está cargando” a pesar de recibir algo de energía. Solucionar esto requiere averiguar si es o no el cable o cargador de pared que no es compatible con Power Delivery, y reemplazarlo con algo que lo admita. No habría manera de que un laico sostenga dos cargadores USB-C y conozca la diferencia entre uno que admita Power Delivery y otro que no lo haga.

Además de la confusión, algunos dispositivos en realidad no se pueden cargar con cargadores compatibles con Power Delivery, a pesar de tener un puerto USB-C, ya que no fueron diseñados para negociar el mayor voltaje que está entregando el estándar power Delivery. Un par de auriculares Anker baratos que poseo, por ejemplo, se niegan a cargar cuando están conectados a un cargador MacBook. Otros dispositivos, como el Nintendo Switch, sólo soportan parcialmente el estándar, y algunos cargadores no compatibles tienen dispositivos bloqueados, al parecer debido a que se supera el voltaje máximo del Switch.

Luego están DisplayPort y Thunderbolt, otro conjunto de estándares compatibles con algunos dispositivos USB-C. DisplayPort permite el uso de una pantalla externa, como un monitor 4K, pero solo admite uno a la vez a resolución completa.

Thunderbolt, otro estándar opcional, es una capa mucho más rápida en la parte superior de USB-C que permite posibilidades adicionales, como el uso de múltiples pantallas en cadena desde un solo puerto, o el uso de una tarjeta gráfica externa. Utiliza exactamente el mismo conector, pero se puede identificar con un símbolo “iluminación” adicional cuando se admite.

Aunque DisplayPort es relativamente universal en dispositivos con puertos USB-C, la compatibilidad con Thunderbolt es un parche y requiere que ambos dispositivos estén conectados para admitirlo. Los MacBook modernos de Apple admiten Thunderbolt, por ejemplo, pero el nuevo Surface Book 3 de Microsoft no es compatible. Los monitores con soporte Thunderbolt también tienden a ser más caros que los que no lo tienen, ya que son capaces de admitir más dispositivos y monitores adicionales sin ralentizarse.

Si eso suena bien, y estás entusiasmado con Thunderbolt como lo fui recientemente, hay otra trampa: los puertos Thunderbolt individuales no son iguales. El estándar permite 40 Gbps de rendimiento en el puerto, pero algunos fabricantes de dispositivos solo lo implementan parcialmente, con 20 Gbps de rendimiento, lo que limita la forma en que puede usarlo.

A pesar de trabajar en la industria tecnológica y tener un profundo interés en los gadgets, me tropecé con esto recientemente al intentar comprar un nuevo monitor: quería ser capaz de encadenar dos de ellos de un solo puerto y descubrí que no sólo tendría que comprar una pantalla específica para lograr esto (que era más caro), pero esto sólo funcionará con mi trabajo MacBook Pro, y no mi nuevo Surface Book 3.

Cómo se supone que cualquier persona normal puede captar esta sopa de estándares, construida sobre un solo puerto que se ve igual, es una suposición de cualquiera. Tener un único puerto universal en la mayoría de mis dispositivos es una bendición, pero se siente como girar la rueda cada vez que enchufe algo: ¿Se comportará de la manera que espero? Si es tan difícil para mí, no estoy seguro de cómo la persona promedio sabrá cómo averiguar lo que está mal.

Hay cierta esperanza en el futuro con USB 4, que el FORO de Implementadores USB (USB-IF) anunció en 2019. El nuevo estándar utiliza el mismo conector USB-C, y en realidad está construido sobre Thunderbolt, lo que ayudará a resolver una gran cantidad de confusión y ofrecer velocidades rápidas universalmente. Pero, al igual que con las versiones anteriores de USB, obtener la certificación de dispositivos seguirá siendo opcional, y no hay un plan claro para cómo los consumidores podrán identificar los cables o dispositivos que admiten el nuevo estándar, todos los cuales tendrán que ser reemplazados para usarlo realmente.

Estoy agradecido de que USB-C se esté volviendo universal, empujándose lentamente hacia un futuro donde tenemos un solo conector estandarizado para todo. Pero es más confuso que nunca realizar el simple acto de conectar las cosas. Cuando llegó por primera vez a la escena, USB-C fue lanzado como una utopía: Un cable para gobernarlos a todos, pero ahora que estamos viviendo en ese futuro, averiguar qué cable es el correcto cuando todos se ven iguales es una pesadilla sin resolver.

Con información de OneZero