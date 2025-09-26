Snapdragon 8 Elite Gen 5, el nuevo procesador móvil para la gama alta

Qualcomm reveló en el Snapdragon Summit 2025 su nuevo procesador móvil insignia, el Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Se presenta como el sistema en chip móvil más rápido del mundo, sucesor del Snapdragon 8 Elite del año pasado, y llega con mejoras notables en desempeño y nuevas características.

Arquitectura y rendimiento optimizados

El Snapdragon 8 Elite Gen 5 mantiene una arquitectura de ocho núcleos, con dos núcleos principales que alcanzan hasta 4.6 GHz y seis núcleos de alto rendimiento con frecuencia máxima de 3.62 GHz.

Fabricado mediante el proceso de 3 nanómetros de TSMC, incorpora la tercera generación del CPU Oryon, que ofrece un 20% más de rendimiento y mejora la eficiencia energética en un 35%.

Tests como Geekbench han mostrado que este nuevo chip iguala el rendimiento de un solo núcleo del Apple A19 Pro, estrenado en la serie iPhone 17.

De hecho, supera a chips rivales como el MediaTek Dimensity 9500 y el Samsung Exynos 2600, posicionándose como una opción líder del mercado.

Mejoras en GPU y experiencia para gaming

Aunque Qualcomm no reveló el nombre específico del GPU, indicó que la nueva GPU Adreno incrementa su rendimiento en un 23% y mejora la eficiencia energética en un 20%. Además, su capacidad de Ray-Tracing mejora un 25%.

Para los entusiastas del gaming, el chip soporta Unreal Engine 5, lo que permite gráficos con calidad de consola y tecnologías avanzadas como Tile Memory Heap y Mesh Shading.

En el apartado fotográfico, el Snapdragon 8 Elite Gen 5 incluye Spectra AI ISP y es la primera plataforma móvil del mundo en contar con soporte para el códec de video avanzado de nivel profesional desarrollado con Samsung, que compite directamente con el ProRes de Apple.

Inteligencia artificial y funciones inteligentes

El procesador también incorpora la nueva generación de la unidad de procesamiento neuronal Hexagon, que es un 37% más rápida.

A su vez, Qualcomm presentó sus tecnologías Qualcomm Personal Scribe y Personal Graph, que funcionan para ofrecer recomendaciones y actuar basándose en las rutinas, preferencias y conversaciones del usuario.

Disponibilidad en dispositivos de gama alta

Varias marcas anunciaron que sus próximos teléfonos insignia integrarán el Snapdragon 8 Elite Gen 5. Entre ellos están OnePlus 15, Samsung Galaxy S26, iQOO 15, la serie Xiaomi 17, realme GT8 Pro, vivo X300 Ultra y Oppo Find X9 Ultra, entre otros.

Este nuevo chip de Qualcomm marca un estándar muy alto en rendimiento, eficiencia y capacidades para fotografía y gaming en dispositivos móviles, dejando claro que la competencia por los chips más potentes no se detiene.

Fuente: Qualcomm