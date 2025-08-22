Qualcomm lleva la comunicación satelital a los wearables con el chip Snapdragon W5+ Gen 2

Qualcomm ha presentado oficialmente sus nuevos procesadores Snapdragon W5+ Gen 2 y W5 Gen 2, ampliando las capacidades de los dispositivos portátiles con avances centrados en la eficiencia, la conectividad y la seguridad.

Estas plataformas llegan como respuesta a la demanda creciente de relojes inteligentes capaces de funcionar más allá de los límites de la conectividad tradicional.

Comunicación satelital: seguridad desde tu muñeca

Por primera vez, los wearables impulsados por Snapdragon W5+ Gen 2 y W5 Gen 2 pueden enviar y recibir mensajes vía satélite gracias a la red NB-NTN (Narrowband Non-Terrestrial Network) de Skylo.

Esta tecnología permite la mensajería de emergencia bidireccional aun en áreas donde no hay cobertura móvil ni Wi-Fi, una función pensada para deportistas, aventureros o profesionales que operan en zonas remotas.

Así, enviar una señal SOS ya no depende de una red tradicional, incrementando la seguridad del usuario en situaciones críticas.

Mejoras en precisión y eficiencia energética

La arquitectura de 4nm y la incorporación de Location Machine Learning 3.0 mejoran la precisión de posicionamiento GPS hasta en un 50% frente a la generación anterior. Esto favorece tanto la navegación urbana como las actividades deportivas al aire libre.

Además, la optimización del módulo de radio frecuencia (RFFE) reduce alrededor del 20% el tamaño y consumo energético de los componentes, haciendo posible el desarrollo de wearables más compactos y con mayor autonomía.

El modelo W5+ Gen 2 incluye un coprocesador de bajo consumo, exclusivo frente al W5 Gen 2 estándar, lo que permite que tareas como la monitorización del sueño o la recepción de notificaciones funcionen minimizando el gasto de batería.

Este doble procesador es clave para quienes buscan relojes inteligentes eficientes y con larga vida útil.

Compatibilidad y lanzamiento con el Pixel Watch 4

Ambas plataformas son compatibles con la última versión de Wear OS. El Google Pixel Watch 4, anunciado este 20 de agosto y disponible desde el 9 de octubre, será el primer dispositivo en integrar el Snapdragon W5 Gen 2.

Este reloj apuesta por una mayor autonomía, funciones avanzadas y, sobre todo, la mensajería satelital como diferencial en el mercado de smartwatches de gama alta.

Los propietarios del Pixel Watch 4 disfrutarán de servicios satelitales gratuitos durante dos años, para posteriormente acceder a modo de suscripciones adicionales si lo desean.

Fuente: Qualcomm