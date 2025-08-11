Trump exige a Nvidia y AMD 15% de ingresos por chips de IA vendidos en China

La administración Trump ha pactado un acuerdo inédito con Nvidia y AMD: ambas empresas deberán entregar al gobierno federal el 15% de sus ingresos por ventas de chips de inteligencia artificial en China.

Esta decisión llega tras meses de tensión por las restricciones impuestas a la exportación de semiconductores avanzados hacia el gigante asiático, y busca equilibrar dos prioridades: la seguridad nacional de Estados Unidos y la competitividad global de estas empresas líderes.

¿Qué implica el acuerdo para Nvidia y AMD?

El trato permite a Nvidia y AMD reanudar la venta de chips “recortados” –diseñados específicamente para no violar los límites de potencia impuestos por la administración estadounidense– como el Nvidia H20 y el AMD MI308.

Estos chips fueron adaptados tras las restricciones de abril que suspendieron toda exportación de procesadores de IA a China. Con la obtención de licencias especiales, ambas empresas recuperan parte del enorme mercado chino, siempre y cuando transfieran ese 15% a las arcas estadounidenses.

Se estima que este singular esquema podría generar hasta $2,000 millones de dólares al año para el gobierno de Estados Unidos, lo que representa un nuevo mecanismo recaudatorio sobre el comercio de alta tecnología, además de ejercer presión para que la manufactura regrese al país.

Trump incluso amenazó con imponer un arancel del 100% a los semiconductores si las compañías no transfieren su producción a suelo estadounidense.

Preocupaciones por la seguridad y la reacción china

El acuerdo ha encendido alarmas entre expertos en seguridad nacional, ya que temen que la administración esté haciendo concesiones económicas a cambio de levantar restricciones tecnológicas, lo que podría abrir la puerta a que China presione por la flexibilización de otros controles de exportación.

La controversia aumentó luego de que medios estatales chinos calificaran el chip Nvidia H20 como inseguro y sugirieran boicotearlo por supuestos riesgos de “puertas traseras”, acusaciones que la empresa rechaza de manera categórica.

Argumentos de las empresas y defensa de la innovación estadounidense

Jensen Huang, CEO de Nvidia, desempeñó un papel central al convencer a Trump de que prohibir por completo las ventas solo favorecería a competidores locales, como Huawei, lo que pondría en riesgo el liderazgo tecnológico estadounidense.

Huang insistió en que, aunque exporten versiones menos avanzadas, eso permite que las compañías estadounidenses mantengan competitividad y reinviertan en innovación que les permita seguir regulando el estándar global de IA.

El acuerdo con Nvidia y AMD es apenas uno de varios ejemplos recientes de una política comercial mucho más intervencionista por parte del gobierno de Trump, que ha buscado influir directamente en transacciones empresariales en nombre de la seguridad nacional.

Entre otras acciones, propuso la participación estatal en TikTok y exigió la renuncia del CEO de Intel debido a posibles vínculos con China.

Fuente: FinancialTimes