Salto a 2 nm de TSMC supondrá el mayor aumento de precios en la historia de los chips

hace 12 horas

TSMC, el gigante de la fabricación de chips, está a punto de revolucionar el mercado con su nodo de 2 nanómetros, pero el impacto en precios será uno de los más profundos en la historia reciente de los semiconductores.

Las empresas líderes como NVIDIA y Apple afrontarán costos significativamente mayores, lo que afectará no solo a la industria sino también a los consumidores finales de CPUs y GPUs de próxima generación.

El salto a los 2 nanómetros

La industria de semiconductores atraviesa una etapa de miniaturización extrema. El avance hacia el nodo de 2 nm pone a prueba los límites técnicos y financieros de los fabricantes.

TSMC ha conseguido tasas de rendimiento y eficiencia superiores, pero el costo por oblea ha explotado, llegando hasta $30,000 dólares por unidad, casi el doble que en el nodo de 5 nm en su lanzamiento.

¿Por qué suben tanto los precios?

Este incremento se explica por varios factores. La inversión en nuevas plantas, especialmente en Estados Unidos y Taiwán, supera los $65,000 millones de dólares.

Además, la complejidad de fabricación y la demanda de procesos más avanzados para inteligencia artificial y centros de datos imponen costes nunca vistos.

TSMC, por su posición dominante en el mercado, tiene margen de maniobra para trasladar estos aumentos a sus clientes principales.

Cambios en la demanda y los protagonistas

Por primera vez, el nodo de 2 nm no estará liderado únicamente por fabricantes de móviles.

Diez de los quince clientes iniciales de TSMC están enfocados en computación de alto rendimiento (HPC): NVIDIA, AMD y gigantes tecnológicos buscan aplicar este salto en inteligencia artificial y centros de datos.

Apple, por su parte, ha asegurado más de la mitad de la capacidad inicial de producción, fortaleciendo aún más su posición en el sector premium.

La llegada de CPUs y GPUs basadas en 2 nm no será inmediata ni económica. El costo de diseño y producción por chip ya supera los $700 millones de dólares, lo que hará que los

Los fabricantes como Qualcomm y MediaTek también buscan asegurar parte de la producción, pero el mayor peso recaerá en aplicaciones de inteligencia artificial y cloud computing.

Fuente: ZoomBangla

