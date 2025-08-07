Hardware

Arrestos en Taiwán por robo de datos de chip 2 nanómetros de TSMC

La seguridad de TSMC es puesta a prueba

hace 16 horas

La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el principal fabricante mundial de chips confirmó el arresto de tres sospechosos —incluyendo a dos exempleados— por presunta filtración de información confidencial relacionada con su chip de 2 nanómetros (2N), uno de los desarrollos más avanzados y esperados del sector.

Detección temprana y respuesta legal inmediata

TSMC quiso subrayar la efectividad de sus mecanismos de vigilancia interna. Gracias a la supervisión rutinaria, la compañía identificó movimientos sospechosos y actuó de manera inmediata.

“Nuestros sistemas robustos permitieron detectar el problema a tiempo”, señaló la empresa. La pronta acción incluyó medidas disciplinarias y la notificación a las autoridades de Taiwán, quienes tomaron cartas en el asunto y arrestaron a los implicados.

Importancia del chip de 2 nanómetros

El chip en cuestión todavía se encuentra en fase de desarrollo, pero su potencial ha despertado gran expectación en la industria.

Se estima que los chips de 2 nanómetros marcarán un salto impresionante en densidad y eficiencia energética, posicionando a TSMC una vez más a la vanguardia de la manufactura de semiconductores.

El fabricante planea iniciar la producción en masa en la segunda mitad de 2025, con la vista puesta en un lanzamiento comercial a principios de 2026.

Un caso sin precedentes bajo la ley de seguridad nacional

Este suceso reviste una importancia singular: las autoridades de Taiwán aplicarán por primera vez la ley de seguridad nacional en un caso de secretos industriales.

La fiscalía ha interrogado a varios testigos y realizado búsquedas en domicilios y oficinas de los sospechosos entre el 25 y el 28 de julio, siguiendo la pista tanto de los responsables directos como de quienes pudieran haber recibido la información robada.

Sin embargo, la empresa ha sido cautelosa y, por motivos judiciales, no ha revelado detalles específicos sobre el alcance de la información comprometida.

Fuente: CNN

