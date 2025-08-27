Qué esperar del próximo chipset Xiaomi XRing O2 que se presentará en 2026

Xiaomi avanza en el desarrollo de su siguiente chipset insignia llamado XRing O2. Según una reciente filtración, este procesador podría ser presentado en septiembre del próximo año, un poco más tarde que el XRing O1 lanzado en 2025.

Este nuevo chipset de Xiaomi promete mantener la competitividad en el mercado móvil, aunque el escenario tecnológico se vuelve exigente con los nuevos desarrollos de Apple, MediaTek y Qualcomm.

El éxito del XRing O1 y su uso limitado

El primer chipset desarrollado internamente por Xiaomi, el XRing O1, fue muy bien recibido por críticos y expertos. Hasta ahora, solo se ha integrado en tres dispositivos: Xiaomi Pad 7s Pro, Pad 7 Ultra y 15S Pro.

A pesar de su buen desempeño, Xiaomi busca ampliar su oferta y mejorar con la próxima generación, apuntando a que el XRing O2 tenga un alcance y adopción más amplia.

Fecha estimada de lanzamiento del XRing O2

El filtrador Fixed Focus Digital adelantó que el XRing O2 está programado para lanzarse en septiembre del 2026.

Esta fecha coincide con el lanzamiento esperado de otros chipsets de alta gama como el Apple A20, MediaTek Dimensity 9600 y Snapdragon 8 Elite 3. Esto sugiere que habrá una competencia muy reñida durante el último trimestre del próximo año en el segmento premium.

Detalles técnicos y desafíos del nuevo chipset

Se espera que el XRing O2 utilice un proceso de fabricación de 3 nanómetros (nm), un avance importante en eficiencia y rendimiento.

Sin embargo, este detalle podría representar un desafío, ya que sus competidores directos planean usar tecnología aún más avanzada de 2 nm.

A pesar de esto, Xiaomi apuesta por el XRing O2 para mantener su relevancia y ofrecer innovación en sus futuros dispositivos. Aunque por ahora hay pocos detalles técnicos confirmados, el XRing O2 apunta a ser tan competitivo como su predecesor.

Los seguidores de Xiaomi esperan que esta nueva generación supere la limitada adopción del XRing O1 y se convierta en un referente dentro de la gama alta, tanto en tablets como en smartphones.