No es ningún secreto que para hacer buena fotografía no se necesita el equipo más caro (solo un fotógrafo excelente). Dicho esto, muchos accesorios y complementos de cámara pueden mejorar la calidad de tus fotos y vídeos. Sin embargo, los accesorios de fotografía no siempre son baratos.

Accesorios asequibles y al alcance de una impresora 3D

Cada vez más marcas de fotografía ponen un precio premium en sus productos, lo que puede dificultar presupuestar adecuadamente. Afortunadamente, han aparecido soluciones a estos problemas y gente creativa está diseñando su propio equipo y accesorios de cámara para imprimir en 3D.

Desde soportes para mochilas hasta sujetadores de tapas de lentes, se pueden imprimir en 3D casi todos los accesorios y equipo de cámara que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. En este artículo, echaremos un vistazo a los mejores accesorios de cámara impresos en 3D que creemos que te ayudarán a obtener la toma perfecta.

Estabilizador para cámara

La estabilización de imagen en un gimbal motorizado de 3 ejes es realmente impresionante, pero no compensa el movimiento vertical del operador corriendo o caminando. Este movimiento se muestra claramente en el video y no es agradable. ScottyMakesStuff ha diseñado la solución DIY perfecta.

Este estabilizador de 4 ejes está compuesto principalmente de piezas impresas en 3D, y con la ayuda de unos muelles y rodamientos resistentes, puede sostener equipos de hasta 4.5 kg. El conjunto completo del gimbal se atornilla encima del estabilizador.

Un conjunto de accesorios se puede montar en los dos mangos y todo el equipo se puede plegar para guardarlo en una mochila. Se puede imprimir todo el conjunto en PLA, con algunas piezas clave hechas de PETG o PC más resistentes.

Aquí puedes encontrar los archivos necesarios y una guía de cómo armarlo.

Montura de mochila para cámara

Si hay una combinación que estresa a los fotógrafos, es el equipo de cámara y el senderismo. La necesidad de tener la cámara al alcance de la mano para tomar rápidamente una foto va de la mano con el miedo de que el objetivo rebote y golpee algo.

Gracias a su diseño resistente y mecanismos de bloqueo, incluso el cuerpo de cámara más pesado se mantendrá seguro y soportado. Las piezas impresas están hechas de PLA cortado con cuatro perímetros.

Se utilizan algunas láminas de metal y hardware para reforzar los puntos más vulnerables y crear un pasador de bloqueo con carga de resorte. Aquí encuentras los archivos necesarios.

Slider motorizado para cámara

Un slider motorizado para cámara es uno de los mejores proyectos intermedios de Arduino disponibles. Esencialmente es un motor paso a paso moviendo un carruaje arriba y abajo en un riel a una velocidad fija. Dada la relativa facilidad de construcción, hay muchos diseños pre-hechos para elegir.

El proyecto requiere una PCB personalizada y algo de soldadura, pero los archivos de la placa y el código están incluidos en el repositorio de GitHub, y el autor creó una guía detallada de construcción para guiarnos a través de todos los pasos.

Soporte para tapa de lente

Este práctico soporte para tapa de lente impreso te ahorrará (y a tus lentes) muchos dolores de cabeza. En lugar de sacar la tapa y colocarla en un bolsillo o en una superficie donde puedas olvidarla, simplemente fíjala a la correa de la cámara.

La pieza es compatible con tapas de 2 a 3 pulgadas de diámetro. Los usuarios sugieren imprimir al 100% de relleno y una altura de capa estándar de 0,2 mm, en PLA o ASA para aumentar la resistencia a los rayos UV.

Archivos necesarios y guía.