Adquirir una impresora 3D para uso doméstico y crear una amplia variedad de objetos y piezas puede ser más económico de lo que piensas. Como veremos a continuación, esta tecnología se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años.

Opciones económicas

Con solo unos pocos miles de pesos, puedes tener en casa un dispositivo que te brinde resultados excelentes y un nivel de detalle excepcional en tus impresiones 3D. Eso sí, tendrás que ensamblarlo tú mismo, pero no te preocupes, no es difícil. Solo necesitarás apretar alrededor de 20 tuercas y seguir detenidamente las instrucciones. Si todo va bien, no deberías dedicar más de 15-20 minutos al proceso.

No obstante, esta no es la única impresora 3D para principiantes disponible en este rango de precios que merece una mención especial. Por ejemplo, la Anycubic Photon Mono 2 puede satisfacer tus necesidades de impresión sin dificultad. En cualquier caso, aquí vamos a realizar una comparativa entre las mejores impresoras 3D económicas disponibles en Amazon.

3D Comgrow Oficial Creality Ender-3

La impresora 3D Comgrow Oficial Creality Ender-3 es la opción económica más popular en Amazon. Es importante tener en cuenta que se entrega desmontada, pero su puesta en marcha es muy sencilla gracias a las precisas instrucciones. Solo necesitarás ajustar 20 tuercas, lo cual tomará aproximadamente 15 minutos.

Antes de ser enviada, cada unidad se somete a una prueba de funcionamiento durante 24 horas para garantizar su rendimiento óptimo. Además, la impresora solo requiere 5 minutos de calentamiento para estar lista para imprimir. Su extrusor MK-8 minimiza los problemas de obstrucción, asegurando una impresión fluida y precisa.

Photon Mono 2

La impresora 3D Anycubic Photon Mono 2 es un modelo monocromático de resina fotosensible solidificada (SLA). Su pantalla LCD facilita enormemente su uso y ofrece impresiones de alta resolución. Tiene una capacidad máxima de impresión de piezas de 14,3 x 8,9 x 16,5 cm, con un volumen de 2,09 litros.

Destaca especialmente el software de corte gratuito Anycubic Photon Workshop 3.0, que ofrece un rendimiento excelente. El fabricante proporciona soporte técnico de por vida y ofrece una garantía de un año para este modelo en particular.

Creality 3D Ender-3

La impresora 3D Creality 3D Ender-3 es una alternativa muy similar a la que encabeza esta comparativa. Al igual que la anterior, también deberás montarla por ti mismo y solo necesita 5 minutos para alcanzar la temperatura de 110 ºC necesaria para su funcionamiento normal.

Además, cuenta con un sistema de seguridad que permite continuar la impresión sin problemas en caso de un corte de corriente. Su ranura en V con impulsor COM garantiza un funcionamiento suave, duradero y silencioso.

3D Voxelab Aquila X2

La impresora 3D Voxelab Aquila X2 es otra opción que cuenta con una pantalla incorporada. Esto te permite tener un control detallado de la impresión sin importar el material que estés utilizando. Es importante destacar que es compatible con ABS, PLA y filamento PETG.

Además, opera a pleno rendimiento con un nivel de ruido inferior a los 50 dB, proporcionando un ambiente de trabajo tranquilo. Su placa de cristal de carbono garantiza una excelente adherencia para evitar errores e imperfecciones durante la impresión.

Entine Tina2S

¿Estás en busca de una impresora 3D que puedas controlar fácilmente desde tu teléfono móvil? Entonces el modelo Entine Tina2S es perfecto para ti. Este modelo te permite conectarlo a tu red WiFi doméstica y enviar órdenes a través de su aplicación oficial llamada Poloprint Cloud. Además, cuenta con un diseño compacto y reducido, lo que te ayudará a ahorrar espacio en el lugar donde decidas ubicarla.

Anycubic Kobra Neo

Anycubic es una reconocida marca cuando se trata de impresoras 3D para principiantes. En esta ocasión, presentamos el modelo Anycubic Kobra Neo, el cual te permitirá realizar impresiones de manera rápida y sencilla con un tamaño máximo de 25 x 22 x 22 cm.

Estas dimensiones son similares a las de un balón de fútbol de talla 5. En términos de velocidad, esta impresora ofrece una velocidad máxima de impresión de 10 cm/s, aunque sus mejores resultados se obtienen a una velocidad de 6 cm/s.

Elegoo Mars 3 Pro

La impresora 3D Elegoo Mars 3 Pro destaca por varias características impresionantes. En primer lugar, cuenta con una pantalla LCD monocromática 4K de 6,6 pulgadas que te permite controlar con gran detalle el proceso de impresión.

Utiliza resina como material de fabricación y está equipada con una lente COB y 36 luces LED UV de alta eficiencia integradas. Estas características, junto con su lente Fresnel, garantizan un acabado suave, con un nivel de detalle excepcional y una calidad sin precedentes.

Weefun Tina2S

Presentamos la impresora 3D Weefun Tina2S, que cuenta con WiFi incorporado y te brinda la facilidad de controlarla desde tu dispositivo móvil, al igual que el modelo de Entine mencionado anteriormente. Ambas impresoras tienen diseños similares y ofrecen prestaciones bastante comparables.

Es importante destacar que la Weefun Tina2S es compatible con una amplia gama de programas de modelado de código abierto, lo que te permite explorar un mundo de posibilidades sin incurrir en costos adicionales.

La impresora 3D Flashforge Adventurer 3 destaca por su versatilidad, ya que permite utilizar una amplia gama de filamentos, como ABS, PLA, PETG y muchos otros. Con esta impresora, podrás realizar impresiones de hasta 15 x 15 x 15 cm y tener un control completo de su progreso gracias al panel de vidrio transparente en su puerta.

Además, cuenta con una pantalla LCD integrada que facilita su uso y alcanza la temperatura de trabajo ideal (240 ºC) en tan solo 50 segundos.

Sunlu Caixa Rotari 405 nm

Concluimos con el dispositivo Sunlu Caixa Rotary 405 nm, el cual no es una impresora 3D en sí, sino un aparato diseñado para “curar” las piezas fabricadas con resina SLA. Cuenta con 6 luces LED UV de 405 nm y una plataforma giratoria que garantiza una iluminación uniforme en la superficie de las piezas.

Esto resulta en una estética más suave y limpia, así como en una mayor resistencia al uso y al paso del tiempo de los objetos impresos.