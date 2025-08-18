Así es el dron impreso en 3D que vuela y navega bajo el agua sin complicaciones

Cuatro estudiantes de la Universidad de Aalborg en Esbjerg han alcanzado lo que muchos consideraban imposible: diseñaron y construyeron un dron capaz de volar y nadar bajo el agua, todo en cuestión de segundos.

Este prototipo, desarrollado como parte de su tesis de licenciatura en electrónica industrial aplicada, representa un avance que podría revolucionar sectores como la inspección de barcos, búsqueda y rescate, e incluso la investigación oceánica.

¿Cómo funciona este dron híbrido?

La clave del éxito es su sistema de hélices de paso variable. Estas hélices son capaces de cambiar el ángulo de sus palas automáticamente según el medio en el que se encuentren. Cuando el dron está en el aire, las palas tienen un ángulo más alto, ideal para generar sustentación y estabilidad en vuelo.

Al sumergirse, las hélices ajustan su ángulo a uno menor, lo que reduce la resistencia y permite maniobrar de manera eficiente bajo el agua.

Este mecanismo elimina la necesidad de componentes extras complejos o complicados cambios manuales, permitiendo una transición fluida entre ambos ambientes.

Un diseño pensado para la eficiencia y la ergonomía

El dron cuenta con un cuerpo circular que aloja la batería y la unidad de control, y cuatro rotores de dos palas ubicados simétricamente.

Su estructura fue fabricada mediante impresión 3D y corte asistido por computadora, tecnologías que ayudaron a los estudiantes a experimentar con diferentes configuraciones, optimizar el rendimiento, y reemplazar piezas de manera sencilla.

De la teoría a la práctica: una demostración viral

Una grabación de poco más de dos minutos, publicada por uno de los creadores en YouTube, muestra al dron levantando vuelo desde el suelo, sumergiéndose en una piscina, desplazándose bajo el agua y luego emergiendo para tomar el aire nuevamente.

La total autonomía y el control suave tanto dentro como fuera del agua, han captado la atención de usuarios y medios especializados a nivel mundial.