La fabricación aditiva está revolucionando la forma en que se construyen las turbinas eólicas terrestres, superando una limitación histórica. Hasta ahora, las torres de estas turbinas se veían restringidas a una altura máxima de 90 metros debido a las dificultades de transporte por carretera de las torres prefabricadas.

Un nuevo enfoque para la impresión 3D

Sin embargo, gracias a los avances en tecnología de impresión 3D, COBOD International, un destacado proveedor danés en esta área, ha desarrollado un concepto innovador: la impresión en el sitio de instalación de torres de hormigón para turbinas eólicas.

Este enfoque elimina las restricciones de transporte y permite la fabricación de turbinas con alturas de hasta 200 metros. Con este avance, la industria eólica ahora tiene la oportunidad de alcanzar nuevas alturas y maximizar su potencial energético.

COBOD International, líder mundial en impresión robótica en 3D de edificios, ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Su innovador concepto de torre eólica ha obtenido el respaldo prometido por el Programa de Desarrollo de Tecnología Energética (EUDP) del Ministerio de Energía.

En un proyecto anterior respaldado por EUDP y liderado por COBOD International, se demostró el potencial de la impresión en 3D de edificios para impulsar la siguiente generación de torres eólicas terrestres.

Torres para turbinas eólicas aún más altas

Ahora, en colaboración con varios socios del proyecto, la empresa se embarcará en la demostración de que la impresión en 3D de edificios puede utilizarse para fabricar torres de turbinas eólicas aún más altas, con alturas que oscilan entre los 140 y los 200 metros, y con un diámetro de base de hasta 20 metros.

Con las tecnologías actuales, no es posible producir torres de turbinas eólicas de este tamaño, por lo que las torres impresas en 3D allanarán el camino hacia las turbinas eólicas más grandes del mundo hasta la fecha.

“La altura de la torre de un aerogenerador juega un papel crucial en el rendimiento de la turbina y en la capacidad de manejar turbinas de mayor tamaño. Todas las partes involucradas en la cadena de suministro sostenible desean aumentar la producción de turbinas eólicas, pero esto requiere torres más altas.”

Hasta ahora, las torres tradicionales para la energía eólica terrestre han enfrentado limitaciones, especialmente en lo que respecta a los desafíos logísticos relacionados con el transporte. Por lo tanto, existe una necesidad apremiante de nuevas soluciones.

Reduciendo costos y contaminación

“Mediante la impresión en 3D de las torres en el lugar de instalación, podemos incrementar su altura y optimizar su diseño, lo que no solo reduce el uso de materiales, sino que también aumenta significativamente la producción. Esto significa que las turbinas eólicas serán más asequibles, generarán mayor valor y, al mismo tiempo, emitirán menos CO2 durante su instalación”, afirmó Henrik Lund-Nielsen, de COBOD International A/S.

El proyecto ha sido prometedoramente respaldado con una subvención de 30,5 millones de coronas danesas (aproximadamente 4 millones de euros) por parte de EUDP para el desarrollo de torres de turbinas eólicas impresas en 3D, estableciendo así un récord.

Además de COBOD International A/S, especialista en impresión en 3D, el proyecto también cuenta con la participación del centro de innovación de materiales de construcción Holcim, Rambøll, DTU Construct y Per Aarsleff A/S. 1st Mile, con su amplia experiencia en proyectos respaldados por EUDP, ha brindado asistencia a las partes involucradas en el proceso de solicitud.

El proyecto se divide en tres fases, de las cuales la primera ya ha sido completada satisfactoriamente. Actualmente, nos encontramos en la segunda fase, que consiste en la validación del diseño mediante la superposición de bloques de 5 metros sobre el pedestal impreso en 3D.