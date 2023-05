Ideas útiles para aprovechar tu impresora 3D (1/2)

Si sigues nuestras redes sociales o nuestro canal de YouTube, habrás visto algunos de nuestros vídeos sobre impresoras 3D que hemos estado publicando a lo largo de 2022. En estos vídeos, nos hemos enfocado principalmente en las máquinas y no tanto en los resultados.

Artículos para uso diario

Por eso, hoy queremos mostrarte algunos de los objetos útiles que hemos estado imprimiendo. La mayoría de estos objetos los hemos descargado de sitios web especializados en impresión 3D. Para estas pruebas se han utilizado una Ender 3 V2 de la marca Creality, y más recientemente una Ender 3 S1.

Una de las cosas más prácticas que hemos estado imprimiendo son ménsulas. Dependiendo del modelo y del relleno con el que se impriman, pueden soportar cantidades considerables de peso.

Algunas se han utilizado simplemente con cinta de doble cara, mientras que otras se han colocado en la pared usando tornillos, tal y como lo haríamos con cualquier ménsula comprada en una tienda.

En sitios web como thinking.com, uno de los más populares para descargar archivos 3D para imprimir, encontrarás miles de modelos diferentes de ménsulas y soportes similares. Hay algunos más sencillos que otros, algunos más resistentes e incluso modelos bastante exóticos que te sorprenderán.

Soportes para cocina

Un objeto simple pero que le da un toque especial a tu cocina son estos soportes para colocar la tabla de picar en la pared. Gracias a su diseño, utilizan muy poco filamento, el material utilizado en las impresiones 3D. En este caso se imprimieron en filamento PLA de color negro para que contrastaran con la tabla.

Una de las impresiones más curiosas son unas pequeñas cajitas para para guardar baterías AAA. Se imprimen en dos piezas, lo que permite utilizar dos colores diferentes de filamento. En este caso se utilizó filamento de color cobre para las tapas, con el fin de distinguir estas dos cajas en particular de las demás.

Aunque no se recomienda utilizar filamento PLA para imprimir objetos en contacto con alimentos, ya que existen materiales de grado alimenticio que son más adecuados, saltando estas reglas decidimos probar suerte e imprimir esta curiosa herramienta para hacer los clásicos onigiris de la gastronomía japonesa.

Estuche cilíndrico para guardar brocas

Otra de las impresiones que te puede ser de utilidad es un estuche cilíndrico que permite almacenar una amplia variedad de brocas para tu taladro. Es una pieza bastante grande que tardó aproximadamente 17 horas en imprimirse.

La utilidad de este estuche es evidente, ya que, además de tener un diseño peculiar y atractivo, comprar un estuche especializado resulta mucho más costoso. Además, los estuches comerciales suelen ser voluminosos, a diferencia de este modelo compacto que te permite llevar todas tus brocas sin preocuparte de que se muevan o se desordenen.

Para los peludos de la casa

También es posible fabricar artículos para las mascotas del hogar, por ejemplo, este pequeño recipiente cilíndrico para almacenar Catnip, la hierba que vuelve locos a los gatos y también los relaja.

El diseño de este contenedor incluye un sello flexible que se puede imprimir en filamento TPU, aunque en mi caso no lo imprimí porque no necesitaba que fuera hermético.

Sin embargo, es una opción de diseño que te permite usarlo como un contenedor de viaje. Se imprimieron varios en color verde para identificar el contenido y se distribuyeron en diferentes habitaciones para tener uno a la mano en todos lados.

Más artículos para cocina

Nuestro siguiente objeto es una pequeña pieza que se imprime en menos de una hora y resulta muy útil. Se trata de un diseño minimalista peculiar y útil que sirve para colgar la toalla de cocina en cualquier lugar. Simplemente pega la pieza con cinta de doble cara en el lugar que consideres más conveniente.

Entre los miles de posibilidades que ofrece una impresora 3D, se encuentra la capacidad de crear soluciones de almacenamiento especializadas para organizar tu hogar de diversas formas. Por ejemplo, puedes imprimir cajas con propósitos específicos para distintas herramientas, lo que te permite tener todo en su lugar y evitar el desorden en tus cajones.

Los empaques originales de estas herramientas tienden a romperse con el tiempo, pero con una impresora 3D puedes crear una amplia variedad de modelos para almacenarlas. Solo necesitas hacer una rápida búsqueda en sitios como cools3d.com o printables.com para acceder a un catálogo extenso de cajas de varios tamaños y diseños.

