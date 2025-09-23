Impresion 3D

Bambu Lab presenta la H2S, su impresora 3D más grande hasta ahora

Bambu Lab ha presentado oficialmente su nueva impresora 3D H2S, un modelo de gran formato que llega como sucesor de la X1C y que marca un paso importante para quienes buscan imprimir en mayor escala.

Con un diseño orientado a la simplicidad y un conjunto de innovaciones técnicas, la H2S promete ampliar las posibilidades creativas de la comunidad maker y de empresas que requieren prototipos o piezas en un solo proceso.

Un volumen de impresión que marca diferencia

La característica más llamativa de la H2S es su área de impresión de 340 × 320 × 340 mm³.

Este espacio representa un crecimiento del 220% respecto a la X1C, lo que significa mayor libertad para producir piezas grandes sin necesidad de dividir los modelos en múltiples segmentos, esto abre el camino a proyectos más ambiciosos en menos tiempo.

Más allá del tamaño, esta impresora también llega con mejoras notables en rendimiento. El cabezal alcanza velocidades de hasta 1000 mm/s, acompañado de una aceleración de 20,000 mm/s².

En la práctica, estas características suponen una reducción de los tiempos de impresión de hasta un 30% frente al modelo anterior, algo que resulta atractivo tanto en entornos profesionales como en talleres de creación rápida.

Control térmico para múltiples materiales

La H2S mejora la gestión de la temperatura con un hotend que llega a los 350°C y una cámara con calefacción activa de hasta 65°C.

Gracias a esta versatilidad, puede trabajar con materiales comunes como PLA, pero también con filamentos exigentes como los compuestos reforzados con fibra de carbono, que requieren condiciones más estables para evitar errores estructurales.

Tecnologías inteligentes de segunda generación

El nuevo modelo integra innovaciones desarrolladas por Bambu Lab para alcanzar una mayor precisión y fiabilidad:

  • Motor servo PMSM con un 67% más fuerza de extrusión.
  • Vision Encoder opcional, que mejora la precisión de movimiento con una tolerancia menor a 50 micrones.
  • Compensación automática de contornos, que corrige retracciones y asegura acabados estables.

La H2S también se apoya en un sistema de monitoreo con 23 sensores y 3 cámaras, capaces de identificar problemas en tiempo real para evitar fallos costosos durante la impresión.

Opciones de configuración y precio

Una de las fortalezas de este modelo es que se lanza en diferentes versiones, lo que permite a los usuarios elegir la que mejor se ajuste a sus necesidades y presupuesto:

  • Básica: disponible en octubre por $1,249 dólares.
  • H2S AMS Combo con AMS 2 Pro para impresión multimaterial: ya disponible por $1,499 dólares.
  • Laser Full Combo con módulo láser de 10W y corte: ya disponible por $2,099 dólares.

Para makers independientes y empresas que requieren eficiencia en piezas de mayor escala, puede convertirse en un aliado clave en una industria que cada vez demanda más velocidad, versatilidad y confiabilidad.

