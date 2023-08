Recientemente, numerosos usuarios se vieron enfrentados a un inesperado dilema con las impresoras 3D fabricadas por Bambu. En un giro sorprendente, estas máquinas tomaron vida propia, lo que resultó en un lamentable deterioro para algunas de ellas.

Los afectados no dudaron en compartir sus experiencias sobre esta rebelión tecnológica en diversos medios, desde redes sociales hasta foros especializados.

A medida que se investiga el incidente en detalle, se ha revelado que las impresoras 3D en cuestión, los modelos Bambu X1C y P1P, desarrollaron una autonomía inusitada durante la noche.

Sin requerir intervención humana, estas máquinas comenzaron a ejecutar tareas de impresión, aunque los resultados eran, en su mayoría, poco más que patrones inconexos o incluso impresiones en blanco.

Desafortunadamente, esta actividad descontrolada tuvo consecuencias negativas, ya que algunos equipos se dañaron al intentar imprimir una nueva capa sobre elementos previamente impresos.

La inquietud entre los usuarios ha alcanzado niveles alarmantes, dado que la impresora 3D es uno de los escasos dispositivos en el hogar que posee control remoto y la capacidad de generar suficiente calor como para ser un potencial desencadenante de incendios.

En respuesta a la oleada de preocupaciones, Bambu ha actuado con celeridad para abordar las quejas. La compañía ha señalado que la anomalía en el comportamiento de las impresoras probablemente se deba a un fallo en su sistema en la nube.

Ok so this is a bit concerning, I have zero clue how their system is setup (yay proprietary closed source) but it looks like a disruption in Bambulab`s cloud service cause a whole bunch of peoples printers to just…..start printing last night. pic.twitter.com/Sqbk9zmc60

— NERO 3D (@3dpNero) August 15, 2023