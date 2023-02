La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial recientemente señaló un posible reemplazo de los polímeros a base de petroquímicos: la resina de arroz. Una compañía japonesa fabrica el material a partir de arroz no comestible y también produce un polímero biodegradable conocido como Neoryza, que parece contener cierta cantidad de arroz también. La resina de arroz contiene del 10% al 70% de residuos de arroz.

Según el video oficial, existe una gran cantidad disponible de arroz de desecho y la resina resultante no es tan tóxica como los plásticos a base de petroquímicos y con este método, no se consumen cultivos alimentarios como otros polímeros a base de plantas. El video muestra la extrusión de la resina de arroz como un polímero normal, por lo que debería funcionar como cualquier otro termoplástico.

En el video hacen mención al hecho de que las propiedades son similares a las de los plásticos a base de petroquímicos y no se requiere equipo especial para manipularlo. También afirman que la producción es más fácil porque, a diferencia de otros bioplásticos, no generan etanol durante la primera parte del proceso. El arroz de desecho es barato de obtener ya que es esencialmente basura en la actualidad. No estamos seguros de qué otros polímeros se utilizan en el 90% al 30% restante del plástico que no es arroz, pero presumiblemente están utilizandolo como materia prima.

Estaremos pendiente en ver si alguien intenta hacer filamento de impresión 3D a partir de la resina de arroz aunque por ahora, se sabe que se está utilizando para reemplazar el polietileno en los muebles.

Olvidaba mencionar que en las fotos anteriores, la compañía responsable ha impreso algunos objetos con el susodicho material basado en arroz, sin embargo, si te interesan las impresoras 3D y todo lo relacionado, no te pierdas estos videos oficiales donde se puede ver más sobre el proceso de producción así como de extrusión una vez que se ha logrado obtener la resina de arroz.

Más información en el sitio Web de la UNIDO