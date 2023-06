Siempre son bienvenidos los nuevos enfoques y conceptos en la impresión 3D, y no hemos visto nada parecido a las impresiones 3D de Horn & Rhode que no se parecen en absoluto a impresiones 3D, logradas con una herramienta experimental llamada HueForge. El concepto detrás de esto es simple más no fácil y los resultados pueden ser sorprendentes cuando se aplican correctamente

Impresión 3D parecida a pinturas

La idea es la siguiente: el filamento fundido y coloreado, en cierto sentido, no es tan diferente de la pintura coloreada. Ambos vienen en varios colores, se aplican en capas delgadas y se mezclan para crear nuevos colores al hacerlo.

Cuando se aplica correctamente, pueden surgir imágenes impactantes. A lo largo de la nota te mostramos diferentes ejemplos, pero hay muchos más en la página del proyecto HueForge así como modelos en Printables.

En lugar de que la impresora 3D produzca un objeto tridimensional, la impresora crea una imagen plana, similar en estructura a una litofanía. Pero a diferencia de una litofanía, estas imágenes mezclan los colores de manera ingeniosa y efectiva al imprimir capas extremadamente delgadas de forma altamente precisa.

No solo es impresión, requiere trabajo manual

Para lograr esto de manera efectiva, se requiere un software para planificar los cambios de color y predecir cómo se verá el resultado. Todo se basa en el hecho de que incluso los filamentos de un solo color no son completamente opacos, al menos no cuando se imprimen con una altura de capa de 0.08 mm, y los colores se mezclarán entre sí al superponerse.

Así es como un modelo como el que se muestra aquí puede lograr su apariencia con solo unos pocos cambios de filamento. Por supuesto, este proceso está lejos de ser completamente automatizado.

Obtener buenos resultados requiere un esfuerzo manual, y la capacidad de transmitir luz de los filamentos seleccionados juega un papel fundamental en cómo se mezclarán realmente los colores.

Ahí es donde entra en juego el FilaScope: una herramienta para medir de manera más o menos objetiva como un determinado filamento transmite la luz, ya sea de manera efectiva o deficiente. Los resultados se integran en el software HueForge para simular mejor los resultados y planificar los cambios de filamento.

Cuando se hace correctamente, es posible crear cosas que no se parecen en absoluto a lo que esperamos que se vean las impresiones 3D. El modelo de prueba de concepto mostrado en la nota se encuentra disponible en el sitio de Printables si quieres probarlo por ti mismo, y también hay un tallado de estilo azteca que da una ilusión de profundidad.