4 trucos para crear imágenes estilo Ghibli con GPT-4o

OpenAI ha mejorado su modelo GPT-4o con capacidades avanzadas de generación de imágenes, lo que ha desatado una ola de creaciones inspiradas en el estudio Ghibli en internet.

Si quieres experimentar con esta herramienta, ya seas principiante o un usuario experimentado, aquí te dejamos cinco métodos efectivos para lograr ilustraciones con ese encanto único.

Sé específico con tus indicaciones

Muchos usuarios suelen escribir prompts vagos en ChatGPT, lo que puede generar resultados que no coincidan con lo que imaginaban. Para obtener mejores resultados, es crucial detallar al máximo lo que deseas:

– Describe el objeto o escena principal.

– Especifica el estilo artístico (ej: “animación Ghibli”, “acuarela japonesa”).

– Incluye detalles sobre colores, iluminación y composición.

Ejemplo de prompt mejorado:

“Genera una imagen hiperrealista de un atardecer en la Ciudad de México, con aves en el horizonte y reflejos por la lluvia, en estilo Studio Ghibli.”

Experimenta con diferentes estilos artísticos

Si las imágenes generadas no cumplen tus expectativas, prueba cambiando el estilo visual. GPT-4o puede recrear ilustraciones en múltiples formatos, como:

– Voxel (gráficos 3D pixelados).

– Lo-fi (estilo relajado y nostálgico).

– Anime clásico o moderno.

– Pintura al óleo o acuarela.

Ejemplo de prompt adaptable:

“Crea una imagen de un perro en estilo rubber hose (animación vintage de los años 30).”

Edita las imágenes generadas

Si el resultado no es exactamente lo que buscabas, puedes pedirle a ChatGPT que refine ciertos elementos. Por ejemplo:

– “Abre los ojos del personaje en la imagen.”

– “Añade un castillo al fondo.”

– “Incluye más animales en la escena.”

Esta flexibilidad permite ajustes sin necesidad de empezar desde cero.

Ajusta el formato de la imagen

Por defecto, ChatGPT genera imágenes en formato cuadrado (1:1), pero puedes personalizarlo según tus necesidades:

– 9:16 → Ideal para fondos de móvil.

– 16:9 → Perfecto para wallpapers de PC.

– 1:1 → Recomendado para avatares o redes sociales.

Ejemplo de prompt con formato:

“Genera la imagen de un cachorro husky con el texto ‘Feliz Cumpleaños’ en la parte superior, en formato 9:16.”

Disponibilidad y características

La función de generación de imágenes con GPT-4o está disponible para usuarios de ChatGPT Plus, Pro, Team y mediante API. A diferencia de DALL·E, las imágenes no llevan marca de agua visible. El plan más económico, ChatGPT Plus, tiene un costo de $20 USD por mes.

Estos consejos también aplican para otros modelos como Copilot (Microsoft), Gemini (Google) y Grok (X).