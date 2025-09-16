Estos son los usos más comunes que la gente le da a ChatGPT en su día a día

OpenAI lanzó su estudio más amplio sobre el uso de ChatGPT, mostrando cómo la plataforma ha transformado la demografía y los patrones de interacción de millones de personas alrededor del mundo.

Las mujeres ahora representan el 52% de los usuarios, una cifra que revela una reducción notable en la brecha de género.

Cambio demográfico, casi paridad de género

El estudio, realizado junto con el National Bureau of Economic Research y el economista David Deming de Harvard, analizó 1.5 millones de conversaciones de los más de 700 millones de usuarios semanales de ChatGPT.

En los primeros días de ChatGPT, alrededor del 80% de los usuarios eran hombres. Sin embargo, para julio de 2025, la participación femenina superó la mitad de los usuarios activos.

Este cambio muestra cómo la IA generativa está dejando de ser exclusiva de los primeros entusiastas y se convierte en una herramienta para todos, según Ronnie Chatterji, economista jefe de OpenAI.

Ahora, el perfil de usuarios se asemeja más a la población adulta global.

Predominio de tareas prácticas

El estudio revela que el 80% del uso de ChatGPT se concentra en tres actividades principales: orientación práctica, búsqueda de información y asistencia en la escritura.

Sorprende que la programación, habitual en los debates sobre IA y trabajo, represente solo una pequeña fracción de las interacciones.

La escritura, en cambio, es la tarea laboral más recurrente, reflejando un cambio importante respecto a los motores de búsqueda tradicionales. Aproximadamente el 30% de los usos están relacionados con el trabajo, mientras que el 70% se da fuera de este ámbito.

Expansión global en economías emergentes

El crecimiento exponencial de ChatGPT se nota especialmente en países de bajos ingresos, donde la tasa de adopción fue cuatro veces mayor que en los países ricos durante 2025.

Este patrón indica que la IA deja de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en una infraestructura esencial en contextos donde el acceso a herramientas digitales todavía era limitado.

ChatGPT está pasando de ser un lujo a convertirse en un recurso para aumentar la productividad y el desarrollo personal.

Categorías de uso: preguntar, hacer y expresar

El análisis clasifica las interacciones en tres grandes categorías: “preguntar”, “hacer” y “expresar”.

Cerca de la mitad de los mensajes (49%) corresponden a la búsqueda de consejos o información, mostrando que ChatGPT es percibido principalmente como un asesor confiable.

El 40% involucra acciones prácticas como redactar, planificar o resolver tareas, mientras que el 11% corresponde a reflexiones personales o actividades lúdicas.

Impacto doble: profesional y personal

Según los datos, ChatGPT se ha consolidado como un generador de valor tanto laboral como personal.

La herramienta facilita la toma de decisiones y la productividad, sobre todo en empleos intensivos en conocimiento, pero también sigue ganando espacio en el ámbito cotidiano.

El beneficio económico que genera va más allá de los indicadores tradicionales, participando en una tendencia global donde la IA reconfigura la vida diaria.

Fuente: OpenAI