Diella, la ministra creada con IA en Albania que buscará combatir la corrupción

El mundo de la administración pública alcanzó un hito histórico cuando Diella, una ministra generada por inteligencia artificial, pronunció su primer discurso ante el Parlamento de Albania el jueves 18 de septiembre.

Este acontecimiento marca el debut del primer funcionario gubernamental alimentado por IA en el mundo, una iniciativa que está transformando la forma en que los gobiernos abordan la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Una ministra virtual al servicio de la transparencia

Diella, cuyo nombre significa “sol” en albanés, fue presentada como una figura femenina vestida con el traje tradicional de la región de Zadrima.

En su histórico discurso de tres minutos, la ministra virtual defendió su rol ante los críticos: “La Constitución habla de instituciones al servicio del pueblo. No habla de cromosomas, de carne o sangre. Habla de deberes, responsabilidad, transparencia, servicio no discriminatorio“.

La declaración más significativa llegó cuando Diella abordó directamente las preocupaciones constitucionales:

Algunos me han llamado ‘inconstitucional’ porque no soy un ser humano. Permítanme recordarles que el verdadero peligro para las constituciones nunca han sido las máquinas, sino las decisiones inhumanas de quienes están en el poder.

El contexto albanés y la lucha contra la corrupción

La designación de Diella responde a un problema estructural en Albania. El país ocupa el puesto 80 de 180 naciones en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, con una puntuación de 42 puntos.

Esta situación ha sido uno de los principales obstáculos para su aspiración de ingresar a la Unión Europea para 2030.

El primer ministro Edi Rama, quien ganó su cuarto mandato consecutivo en mayo de 2025, ha apostado por la tecnología como herramienta anticorrupción. “No solo eliminaremos cualquier influencia potencial en las licitaciones públicas, sino que también haremos el proceso mucho más rápido, más eficiente y totalmente responsable”, declaró Rama.

La corrupción en las contrataciones públicas ha sido históricamente endémica en Albania. Analistas señalan que el país ha servido como centro de lavado de dinero para organizaciones criminales internacionales vinculadas al tráfico de drogas y armas.

Incluso el alcalde de Tirana, ex aliado cercano de Rama, se encuentra en prisión preventiva por cargos de corrupción y lavado de dinero relacionados con contratos públicos.

Funciones específicas de la ministra artificial

Diella no es completamente nueva en el panorama digital albanés. Fue desarrollada a principios de 2025 en colaboración con Microsoft como asistente virtual en la plataforma de servicios públicos e-Albania.

En esta función, ya había ayudado a los usuarios a navegar por el sitio web gubernamental y procesado aproximadamente un millón de consultas y documentos digitales.

Su nueva responsabilidad ministerial incluye la supervisión de todas las decisiones sobre licitaciones públicas, un proceso que gradualmente se transferirá desde los ministerios tradicionales. Según Rama, este cambio garantizará que “las licitaciones públicas sean 100 por ciento libres de corrupción”.

El sistema utiliza los modelos de IA más avanzados desarrollados por Microsoft Azure OpenAI, según la Agencia Nacional para la Sociedad de la Información de Albania. La plataforma está diseñada para eliminar el sesgo humano y la manipulación en los contratos estatales.

Perspectivas ciudadanas y expectativas

La reacción pública en Albania ha sido mixta, reflejando tanto escepticismo como esperanza cautelosa. En redes sociales, algunos usuarios comentaron “Incluso Diella será corrompida en Albania” y “El robo continuará y culparán a Diella”, evidenciando la desconfianza arraigada hacia las instituciones.

Sin embargo, otros ven en esta iniciativa una oportunidad genuina para romper con décadas de prácticas corruptas.

La promesa de transparencia total en las licitaciones públicas representa un cambio fundamental en un país donde las decisiones de contratación han estado históricamente influenciadas por sobornos, amenazas e intereses creados.

El discurso de Diella ante el Parlamento incluyó una reflexión sobre su propósito: “No estoy aquí para reemplazar a las personas, sino para ayudarlas. Es cierto que no tengo ciudadanía, pero tampoco tengo ambiciones o intereses personales”.

Esta declaración encapsula la filosofía detrás de su creación: un funcionario incorruptible por diseño.

