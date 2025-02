Amazon anuncia Alexa+ con IA, más conversacional, intuitiva y conectada

Hoy, Amazon ha dado a conocer Alexa+, su nueva generación de asistente de inteligencia artificial, diseñado para integrarse de manera fluida en la vida cotidiana y simplificar tareas con mayor eficiencia.

Este lanzamiento representa un salto tecnológico significativo, aprovechando una arquitectura avanzada que combina modelos de lenguaje de última generación (LLMs), capacidades de agente inteligente y una integración profunda con servicios y dispositivos a gran escala.

Inicialmente, Alexa+ estará disponible en inglés para los clientes de Estados Unidos, con planes de expansión a todos los países donde Alexa ya opera. Amazon ha confirmado que cuenta con equipos globales trabajando en la adaptación de esta tecnología a diferentes idiomas y culturas.

Desde ingenieros hasta científicos, la compañía está enfocada en garantizar que la experiencia de Alexa+ sea accesible y personalizada para usuarios en todo el mundo.

The latest evolution of generative AI is here. Meet Alexa+, our smartest, most conversational, and personalized AI assistant to date.

Alexa+ is designed to leverage state-of-the-art architecture that connects LLMs, agentic capabilities, third-party services, and more to your… pic.twitter.com/yJ9IoPeVj0

— Amazon (@amazon) February 26, 2025