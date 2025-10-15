Amazon planea despedir al 15% de su equipo de RRHH por eficiencia con IA

Amazon, que en los últimos años se ha convertido en uno de los gigantes tecnológicos más poderosos del planeta, está a punto de dar un giro que muchos empleados temían.

La compañía planea eliminar hasta el 15% de los puestos de trabajo en su división de Recursos Humanos. Y sí, esto está sucediendo mientras la empresa invierte cantidades estratosféricas en inteligencia artificial.​

El equipo que gestiona a las personas, en el punto de mira

El departamento de Recursos Humanos de Amazon no es cualquier cosa. Internamente lo llaman People eXperience and Technology (PXT), y cuenta con más de 10,000 empleados repartidos por todo el mundo.

Estamos hablando de reclutadores, especialistas en tecnología y todo tipo de roles relacionados con la gestión del talento.​

Según reportes recientes, este equipo será el más afectado por la nueva ola de despidos. Sin embargo, las cifras exactas y las fechas de los recortes aún no están claras.

Lo que sí sabemos es que otros departamentos relacionados con el negocio principal de consumo de Amazon también podrían verse afectados.​

La paradoja: despidos mientras se invierte en IA

Aquí está la parte que resulta difícil de digerir, Amazon no está atravesando una crisis financiera, todo lo contrario.

La compañía ha destinado más de $100,000 millones de dólares este año para construir centros de datos dedicados a la inteligencia artificial y la nube. Es una inversión masiva para mantenerse competitiva en la carrera tecnológica actual.​

Pero mientras construye esta infraestructura del futuro, está reduciendo su plantilla corporativa. La razón, según Andy Jassy (CEO de Amazon), es simple aunque preocupante para muchos trabajadores: la IA hará que necesiten menos personas.​

El mensaje directo del CEO

En junio de este año, Jassy envió un mensaje a los 1.5 millones de empleados de Amazon que no dejó lugar a dudas. El ejecutivo fue claro al explicar que la inteligencia artificial generativa cambiará fundamentalmente la forma en que trabajan en la compañía.​

“Aquellos que adopten este cambio, se familiaricen con la IA y nos ayuden a mejorar nuestras capacidades internas tendrán un gran impacto”, escribió Jassy. Pero también dejó caer una advertencia que muchos interpretaron como una amenaza:

Esperamos que esto reduzca nuestra fuerza laboral corporativa total a medida que obtengamos ganancias de eficiencia al usar IA extensivamente en toda la empresa.​

En otras palabras, necesitarán menos personas haciendo algunos trabajos que se hacen hoy, y más personas haciendo otro tipo de tareas. No todos los empleados encontrarán un lugar en este nuevo Amazon impulsado por la IA.​

Un panorama más amplio del sector tech

Amazon no está sola en este camino. El mercado laboral tecnológico se está deteriorando, con varias grandes empresas apostando por herramientas de IA para reducir personal y costos.

Muchos de estos despidos se presentan como esfuerzos de “reestructuración”, pero la realidad es que las compañías tech están invirtiendo fuertemente en centros de datos y poder de cómputo para no quedarse atrás en la carrera de la IA.​

En abril, el CEO de Shopify dijo que antes de contratar a alguien nuevo, los empleados deben demostrar que la IA no puede hacer el trabajo mejor. Duolingo planea eliminar contratistas y reemplazarlos con IA.

Y Marc Benioff, CEO de Salesforce, mencionó que la compañía podría no contratar ingenieros en 2025 porque los que ya tienen están logrando mucho más gracias a las herramientas de IA.​

Fuente: Fortune