Claude Haiku 4.5 de Anthropic promete velocidad y ahorro sin sacrificar inteligencia

El pasado 15 de octubre, Anthropic puso sobre la mesa una propuesta diferente en medio de la carrera desenfrenada de la inteligencia artificial.

Claude Haiku 4.5 no es el modelo más poderoso que tienen, pero sí el más ágil y económico de su nueva generación. Y a veces, en el mundo de la tecnología, eso puede importar más que las especificaciones de lujo.​

Cuando lo pequeño compite con lo grande

Hace solo cinco meses, Claude Sonnet 4 representaba lo último en tecnología de modelos de lenguaje. Hoy, Haiku 4.5 logra un rendimiento similar en tareas de programación, pero cuesta la tercera parte y funciona más del doble de rápido.

Es como si ese smartphone insignia del año pasado ahora estuviera disponible en una versión ultraligera que cabe mejor en tu bolsillo y consume menos batería.​

Lo interesante es que este modelo compacto no solo iguala a su hermano mayor en ciertas áreas. En algunas tareas específicas, como el uso de computadoras, Haiku 4.5 supera directamente a Sonnet 4.

Mike Krieger, director de producto de Anthropic, lo resumió bien cuando dijo que este modelo “pega muy por encima de su peso”.​

Números que hablan por sí solos

En pruebas técnicas como SWE-bench Verified (que mide la capacidad de los sistemas de IA para resolver problemas reales de código), Haiku 4.5 alcanzó un 73.3% de aciertos.

Para poner esto en perspectiva, ese puntaje lo coloca al nivel de GPT-5 de OpenAI y cerca de Claude Sonnet 4, modelos considerablemente más grandes y costosos.​

¿Y qué significa esto en la práctica? Pues que puedes tener un asistente de chat rápido, un agente de servicio al cliente eficiente o un compañero de programación ágil sin tener que pagar precios premium.

Para los desarrolladores que están contando cada dólar, el modelo cuesta apenas $1 dólar por millón de tokens de entrada y $5 dólares por millón de salida.​

Disponibilidad para todos

Una de las decisiones más llamativas de Anthropic fue hacer de Haiku 4.5 el modelo predeterminado para todos los usuarios gratuitos de Claude.

Los usuarios de pago aún pueden elegir Sonnet 4.5 cuando necesiten el máximo rendimiento, pero para las consultas del día a día, Haiku les dará mayor capacidad de uso precisamente por ser más ligero.​

El modelo ya está disponible en la aplicación de Claude, a través de su API, y también en plataformas como Amazon Bedrock y Google Cloud Vertex AI. Para los desarrolladores, es tan sencillo como cambiar el nombre del modelo en su código y automáticamente empezar a beneficiarse de los costos reducidos.​

¿Qué sigue para Anthropic?

La empresa no planea detenerse aquí. Krieger mencionó que están trabajando en otro modelo, probablemente una versión actualizada de Opus, que esperan lanzar a finales de este año o principios del próximo.

Mientras tanto, Haiku 4.5 representa una apuesta interesante en el panorama de la IA: no siempre se trata de tener el modelo más grande y potente, sino el más adecuado para la tarea que tienes entre manos.​

Para usuarios como Krieger mismo, quien admitió que ahora usa Haiku 4.5 por defecto en su app móvil de Claude simplemente porque es mucho más rápido obtener respuestas, la elección es clara. A veces la velocidad y la eficiencia ganan la partida, incluso si el modelo no es el más “inteligente” del catálogo.​

Fuente: Anthropic