Así será la función ‘Circle to Search’ de Perplexity, rival de Gemini

Google revolucionó la búsqueda en Android con “Circle to Search”, una función que permite seleccionar cualquier elemento en pantalla para obtener información al instante.

Ahora, Perplexity, uno de sus principales competidores en el ámbito de la IA, está desarrollando una herramienta similar. Así lo confirmó su CEO, Aravind Srinivas, a través de un post en X (antes Twitter), donde adelantó que esta función llegará pronto a todos los usuarios de Android.

Así funcionará la búsqueda por círculo de Perplexity

En un video demostrativo compartido por Srinivas, se ve a un usuario consultando sobre el “mejor tenista de todos los tiempos”. Al rodear con un círculo un dato sobre Roger Federer y preguntar por su patrimonio neto, Perplexity identificó al jugador y generó una respuesta precisa tras buscar en internet.

Aunque el CEO aseguró que la función llegará “pronto”, no ofreció una fecha exacta. Además, dado que Google ya registró la marca “Circle to Search”, es probable que Perplexity use otro nombre para su versión.

Perplexity vs. Gemini: La batalla por la supremacía de los asistentes de IA

Desde su lanzamiento, Perplexity se ha posicionado como una de las alternativas más sólidas sobre Gemini, atrayendo a usuarios que lo prefieren como asistente predeterminado en Android.

Recientemente, la compañía también presentó Comet, un navegador web con IA capaz de realizar tareas de forma autónoma. Sin embargo, aún no está claro si este proyecto estará disponible solo para móviles o si llegará a otros sistemas operativos, como Windows y macOS.

Con esta estrategia, Perplexity refuerza su apuesta por integrar búsquedas intuitivas y asistencia conversacional, desafiando directamente a Google en su propio terreno. ¿Logrará superar a Circle to Search? Solo el tiempo lo dirá.

Fuente: X