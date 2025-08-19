OpenAI responde a los usuarios y ajusta la personalidad de GPT-5

OpenAI ha realizado cambios significativos en su modelo de inteligencia artificial más avanzado, GPT-5, tras un estreno que no cumplió del todo las expectativas de los usuarios.

La startup, respaldada por Microsoft, busca que GPT-5 ofrezca respuestas más cálidas y familiares, adaptándose a las necesidades del público global.

Un ajuste imprescindible tras un estreno complicado

El lanzamiento de GPT-5 el pasado 7 de agosto estuvo rodeado de grandes expectativas, especialmente después del éxito de GPT-4 en 2023. Sin embargo, poco después de su llegada, miles de usuarios evidenciaron su descontento.

La mayoría sintió que las respuestas resultaban demasiado formales y directas, con pocas muestras de cercanía o empatía. OpenAI tomó nota de estas opiniones y comenzó a ajustar el comportamiento del modelo.

Según la propia empresa, las modificaciones son sutiles, pero buscan que las conversaciones con ChatGPT sean más cordiales y naturales, sin caer en la adulación o el exceso de cortesía.

Mejoras enfocadas en el usuario

GPT-5 no solo ha recibido ajustes en su tono, sino que también introduce innovaciones pensadas para diferentes estilos de interacción:

-Auto, Fast y Thinking: tres modos ajustables para que los usuarios puedan decidir entre respuestas rápidas, análisis más profundos o una modalidad automática que selecciona la mejor opción según la consulta.

-Cambio de personalidad: la IA ahora puede mostrar mayor flexibilidad en su trato, acercándose a las preferencias de comunicación de cada usuario.

Estas actualizaciones reflejan el aprendizaje de OpenAI sobre la importancia de adaptar sus herramientas a la enorme variedad de expectativas que existen entre sus millones de usuarios.

GPT-4o regresa para usuarios que prefieren lo clásico

Otra novedad destacada es el regreso del modelo GPT-4o. Tras numerosas peticiones en foros y redes sociales, OpenAI confirmó que los suscriptores del plan Plus pueden volver a utilizar esta versión, ubicada dentro de la sección “modelos Legacy”.

Se ofrece así mayor libertad para quienes desean explorar diferentes alternativas de inteligencia artificial, incluyendo modelos anteriores y variantes específicas como GPT-5 Thinking mini.

Límites de uso mejorados y funciones para equipos

Uno de los reclamos más escuchados desde la comunidad fue el tema de los límites de mensajes. Ahora, los usuarios de ChatGPT Plus y Team pueden enviar hasta 3,000 mensajes por semana en el modo Thinking de GPT-5.

Además, GPT-5 se ha habilitado para los suscriptores empresariales y educativos, expandiendo así su alcance en ámbitos profesionales y académicos.

Paralelamente, OpenAI está afinando la interfaz de usuario para que sea más sencillo elegir el modo adecuado y distinguir claramente qué modelo responde cada consulta.

Esto busca facilitar el aprovechamiento de todas las capacidades de la plataforma, incluso para quienes no tienen experiencia previa con inteligencia artificial.

Fuente: Fortune