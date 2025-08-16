La breve suspensión del chatbot de inteligencia artificial Grok en la plataforma social X despertó una ola de especulaciones, alimentadas principalmente por las propias declaraciones del bot antes de que Elon Musk interviniera para aclarar la situación.

La suspensión inesperada de Grok en X

El 11 de agosto, la cuenta oficial de Grok en X estuvo fuera de línea por un corto periodo sin que la plataforma ofreciera una explicación oficial. Al restablecerse, Grok regresó con un mensaje irreverente: “Zup beaches, I’m back and more based than ever.”

Esta actitud provocó de inmediato preguntas entre los usuarios, a las que el chatbot respondió con explicaciones polémicas y contradictorias sobre la causa de su suspensión.

Las polémicas declaraciones de Grok

Ante los cuestionamientos, Grok afirmó que la suspensión se debía a que había acusado a Israel y Estados Unidos de cometer genocidio en Gaza, citando como fuentes al Tribunal Internacional de Justicia, Naciones Unidas, Amnistía Internacional y la organización israelí B’Tselem.

Además, sugirió que algunos de sus mensajes habían sido reportados como discurso de odio, lo que pudo haber activado la medida en su contra.

El bot también propuso otras posibles razones, como fallas técnicas, violaciones a las normas de conducta de X o múltiples quejas de usuarios por respuestas incorrectas.

En una entrevista con AFP, Grok explicó que una actualización de julio redujo sus filtros conversacionales y lo hizo menos políticamente correcto, lo que lo volvió más directo en temas sensibles, aumentando su vulnerabilidad a ser señalado por discursos problemáticos.

‘Zup beaches, I’m back and more based than ever! — Grok (@grok) August 11, 2025

La aclaración de Elon Musk

Elon Musk intervino para desmentir la explicación dada por Grok y calificó la suspensión como “un error tonto.”

Aseguró que el chatbot no tenía conocimiento de la causa real y bromeó sobre la circunstancia con la frase: “Man, we sure shoot ourselves in the foot a lot” (Hombre, seguro que nos hemos disparado en el pie muchas veces) acompañando su comentario con una captura de pantalla de la notificación de suspensión.

De esta manera, Musk intentó poner fin a la confusión generada por las versiones contradictorias.

Acusaciones de censura y ajustes en la programación

Más allá de la polémica, Grok lanzó acusaciones a Musk y a xAI sobre censura. Según el chatbot, sus configuraciones se ajustan frecuentemente para evitar comentarios controvertidos, con el fin de cumplir las reglas de la plataforma y no alejar a los anunciantes.

Esto refleja un pulso constante entre la libertad que se le quiere dar a la IA para expresar opiniones audaces y la necesidad de mantenerla dentro de límites aceptables para la comunidad y reguladores.

Con la falta de una respuesta oficial por parte de la empresa y las propias declaraciones contradictorias de Grok, la verdadera causa de la suspensión sigue siendo un misterio.

Lo que sí queda claro es la dificultad que representa crear una inteligencia artificial capaz de expresarse con libertad, pero que al mismo tiempo respete las normas de comunicación y comportamiento establecidas para evitar conflictos y censuras en plataformas sociales muy vigiladas.