ChatGPT ahora te podrá ayudar con tus compras y ofrecer sugerencias

ChatGPT estrena experiencia de compras con búsqueda visual

OpenAI ha anunciado nuevas funcionalidades para su herramienta de búsqueda en ChatGPT, incluyendo un experimento de compras integrado.

Los usuarios ahora podrán explorar productos de manera visual, con tarjetas detalladas que muestran imágenes, precios, reseñas y enlaces directos para adquirirlos. Esta función se activa automáticamente al consultar sobre un artículo, permitiendo comparar opciones en diferentes sitios web.

Aunque por ahora está disponible para suscriptores de ChatGPT Plus, Pro y usuarios gratuitos, la compañía aclara que las recomendaciones no son anuncios pagados, aunque no ha confirmado si recibirá comisiones por ventas.

Búsqueda en WhatsApp y citas mejoradas

Otra novedad es la integración de búsqueda web en el chatbot de ChatGPT para WhatsApp, lanzado en diciembre de 2024. Hasta ahora, esta versión solo respondía con conocimientos previamente entrenados, pero pronto permitirá consultar información en tiempo real, como resultados deportivos o noticias recientes.

Además, las citas de fuentes en respuestas de ChatGPT serán más completas: el sistema mostrará múltiples referencias para que los usuarios verifiquen la información y, al pulsar en ellas, se resaltará el texto relacionado.

Sugerencias automáticas y búsquedas populares

Para optimizar la experiencia, OpenAI añadirá:

– Búsquedas tendencia: Mostrará los temas más populares entre los usuarios.

– Autocompletado: Sugerirá consultas mientras se escribe, similar a los motores de búsqueda tradicionales.

Estas actualizaciones llegarán progresivamente en los próximos días, reforzando el rol de ChatGPT como asistente multifuncional con acceso a datos actualizados.

Fuente: OpenAI