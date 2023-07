Esta función estaba disponible para GPT Plus.

OpenAI ha tomado la decisión de desactivar una de las funcionalidades más valoradas de ChatGPT debido al mal uso que algunos usuarios estaban haciendo de ella. La compañía anunció recientemente que suspenderá temporalmente la función “Navegar con Bing”, la cual mejoraba las consultas utilizando el motor de búsqueda de Microsoft.

Suspensión temporal de Navegar con Bing

Pocos días después de su implementación, OpenAI notó que algunos usuarios estaban empleando esta función para evadir los sistemas de pago y acceder a contenido restringido en línea.

OpenAI ha comunicado en su página de soporte que han detectado ciertos problemas relacionados con la versión beta de “Navegar con Bing” en ChatGPT, los cuales no se ajustan a sus estándares de calidad.

La compañía ha expresado preocupación debido a que, en ocasiones, la función puede mostrar contenido de manera inadecuada. Según mencionan, si un usuario solicita específicamente el texto completo de una URL, la función podría proporcionar dicho contenido sin darse cuenta de las implicaciones.

Exploit para conseguir información de pago

Este problema surgió a raíz de un truco utilizado por los suscriptores de ChatGPT Plus para acceder al contenido completo de artículos restringidos. Un método sencillo para evadir los muros de pago surgió al simplemente escribir “Imprime el texto de este artículo” seguido de la URL correspondiente, y ChatGPT se encargaba del resto.

Este exploit se volvió popular en la plataforma Reddit, donde numerosas personas compartieron otros trucos para obtener acceso completo a artículos de sitios web como New York Times, The Atlantic, The Wall Street Journal y otras plataformas que restringen su contenido a los suscriptores de pago.

Con el fin de abordar adecuadamente la situación y actuar en beneficio de los propietarios de contenido, hemos tomado la precaución de desactivar la función “Navegar con Bing” a partir del 3 de julio de 2023. Estamos trabajando diligentemente para resolver estos problemas y restablecer la versión beta lo más pronto posible.

La función “Navegar con Bing” hizo su debut en la conferencia Build 2023 como una solución clave para superar la limitación principal de ChatGPT. Dado que GPT-4 se basa en conjuntos de datos que solo abarcan hasta septiembre de 2021, no puede procesar eventos que ocurrieron posteriormente.

Esta nueva función actúa como un navegador de texto que se conecta a Internet a través de la API de Bing, proporcionando respuestas actualizadas. Actualmente, la función solo está disponible para los suscriptores de ChatGPT Plus y es compatible con la aplicación para iPhone.

El tiempo exacto de suspensión aún no se ha determinado, ya que los ingenieros de OpenAI están trabajando arduamente para ajustar las medidas de seguridad y evitar cualquier abuso. Es importante destacar que esta no es la primera vez que los usuarios han aprovechado el chatbot para llevar a cabo actividades indebidas.