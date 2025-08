¿Llegará un plan ChatGPT ‘Go’ más barato que la versión Plus?

OpenAI podría estar preparando una nueva suscripción para ChatGPT. Se trataría de una opción más económica que el plan Plus actual. Este nuevo nivel, conocido como ‘Go’, buscaría atraer a más usuarios a su plataforma de inteligencia artificial.

El universo de la inteligencia artificial podría volverse más accesible. Los rumores apuntan a que OpenAI planea lanzar un nuevo nivel de suscripción llamado ‘Go’.

Sería una alternativa más barata que el plan ‘Plus’, cuyo costo es de $20 dólares mensuales. La intención parece clara, se busca ofrecer una puerta de entrada para quienes desean más potencia sin pagar el precio completo.

Mentions of a new “ChatGPT Go” plan have been added to the ChatGPT web app pic.twitter.com/jY9JLaBlOU

— Tibor Blaho (@btibor91) August 1, 2025