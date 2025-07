ChatGPT imparable con 2.5 mil millones de usos diarios en todo el mundo

La conversación sobre inteligencia artificial tiene un protagonista claro: ChatGPT. La herramienta de OpenAI, respaldada por el gigante Microsoft, no solo se ha vuelto popular, sino que su adopción a nivel mundial está rompiendo todos los esquemas.

Las cifras más recientes son un claro indicador de que estamos ante un fenómeno tecnológico que redefine nuestras interacciones diarias en la red.

Según un informe reciente de Axios, OpenAI ahora procesa la asombrosa cantidad de 2.5 mil millones de peticiones diarias por parte de usuarios en todo el mundo. Para ponerlo en perspectiva, esto se traduce en más de 912 mil millones de consultas al año.

Este volumen de uso demuestra la rapidez con la que el chatbot se está convirtiendo en una herramienta fundamental para millones de personas. Tan solo en Estados Unidos, se registran más de 300 millones de estas interacciones cada día.

Fresh numbers shared by @sama earlier today:

300M weekly active ChatGPT users

1B user messages sent on ChatGPT every day

1.3M devs have built on OpenAI in the US

— OpenAI Newsroom (@OpenAINewsroom) December 4, 2024