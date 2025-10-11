ChatGPT podría tener pronto un modo médico especializado

En los últimos meses, OpenAI la no ha parado de lanzar novedades – desde la app de Sora para iOS hasta la integración de apps de terceros en ChatGPT. Ahora alguien ha encontrado pistas de algo muy interesante escondido en el código de ChatGPT.​

Un “modo clínico” aparece en el código

Tibor Blaho, ingeniero principal de AIPRM, compartió capturas del código interno de ChatGPT que mencionan algo llamado “modo clínico” o “Clinician Mode”.

Aunque la descripción es bastante pobre, se trata de una función dentro de lo que llaman ChatGPT Workspace.​

La gente en internet empezó a especular de inmediato, muchos creen que este modo se refiere a consultas médicas y de salud dentro del chatbot. Y tiene sentido, porque cuando OpenAI lanzó GPT-5 en agosto, dejó muy claro que la salud era una de sus prioridades.​

GPT-5 ya venía enfocado en salud

Cuando presentaron GPT-5, Sam Altman, el CEO de OpenAI, dijo algo que llamó la atención, describió el modelo como “un experto legítimo con nivel de doctorado“ y destacó que podría ayudar a las personas a entender su salud y tomar decisiones sobre su cuidado médico.​

Lo más interesante es que GPT-5 obtuvo las mejores calificaciones hasta la fecha en evaluaciones relacionadas con salud, según un benchmark llamado HealthBench, creado con la colaboración de 250 médicos.

La compañía también mencionó que este modelo funciona más como un “compañero activo de pensamiento”.

No solo responde preguntas, sino que puede señalar posibles preocupaciones de forma proactiva y hacer preguntas para ajustar sus respuestas según tu contexto, nivel de conocimiento y ubicación geográfica.​

¿Un espacio dedicado para consultas de salud?

Si este modo clínico llega a ser real, podría convertirse en un espacio donde las personas hagan consultas médicas complementarias – antes o después de visitar a un doctor.

Algo así como tener un segundo cerebro que te ayude a entender mejor lo que te está pasando o a prepararte para esa cita con el especialista.​

Eso sí, OpenAI ha sido muy clara en esto desde el principio, ChatGPT no es un reemplazo de un profesional de la salud, lo repiten constantemente. Y con razón, porque aunque la IA puede ser increíblemente útil, hay cosas que solo un médico puede (y debe) hacer.​

No todo lo que brilla es oro

Ahora, hay que tener cuidado con este tipo de filtraciones. Que algo esté en el código no significa que vaya a ver la luz.

A veces los desarrolladores dejan rastros de proyectos abandonados o de ideas que todavía están en fase experimental muy temprana. Muchas de estas funciones nunca llegan al público.​

Así que hasta que OpenAI no lo confirme oficialmente, mejor tomarlo con pinzas. Lo que sí es cierto es que la empresa está apostando fuerte por la salud como uno de los pilares de sus modelos más avanzados.​

Fuente: Mint