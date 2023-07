Las herramientas de inteligencia artificial (IA), como Bard, Bing Chat y ChatGPT, plantean preocupaciones en lo que respecta a la confidencialidad. Estos chatbots han sido diseñados para aprender de las interacciones de los usuarios, lo que implica que las conversaciones pueden ser recopiladas, almacenadas e incluso revisadas manualmente para entrenar nuevos modelos de IA.

Alternativa a ChatGPT

Este escenario sin duda resulta aterrador para cualquier empresa que necesite salvaguardar secretos de cualquier tipo. Imaginemos que un empleado solicita a una de estas herramientas que verifique un fragmento de código o un documento confidencial en busca de errores. En este caso, existe el riesgo de que el texto en cuestión termine siendo filtrado sin querer.

El pago como medida para evitar filtraciones de información ha generado problemas iniciales en relación con la privacidad. Un ejemplo reciente es la decisión de Samsung de prohibir el uso de ChatGPT entre sus empleados. Además, compañías como Bank of America y Citigroup también han optado por una estrategia similar en respuesta a esta creciente preocupación.

OpenAI reaccionó rápidamente ante las preocupaciones de privacidad al implementar ajustes para proteger las conversaciones y lanzar un plan empresarial llamado ChatGPT Business. Ahora, Microsoft sigue su ejemplo al presentar Bing Chat Enterprise, una alternativa enfocada específicamente en usuarios empresariales que desean salvaguardar sus datos.

Bing Chat Enterprise, sinónimo de seguridad

Los desarrolladores en Redmond aseguran que esta nueva herramienta ha sido diseñada con un enfoque en la protección de datos comerciales. Afirman que “con Bing Chat Enterprise, los datos comerciales y de usuarios están resguardados y no se filtrarán fuera de la organización”. Además, ofrecen un conjunto de promesas adicionales en cuanto a la privacidad del servicio.

Aseguran que todos los datos enviados a sus servidores permanecen protegidos y que no se almacenan. Además, prometen que no tendrán acceso visual a la información, nadie podrá acceder a los datos y que no se utilizarán para entrenar modelos de inteligencia artificial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que todo esto no será gratuito, requerirá un pago.

La realidad de tener que pagar por la privacidad puede resultar incómoda para algunas personas. Pero aquí es donde entra en juego el conocido dicho “si no pagas por el producto, es porque tú eres el producto”, que hemos visto aplicarse en numerosos servicios ofrecidos por grandes corporaciones tecnológicas en Internet.

Bing Chat Enterprise se incorporará a las suscripciones de Microsoft 365 E3, E5, Business Standard y Business Premium. Además, Microsoft tiene previsto ofrecer acceso a esta herramienta mediante una suscripción independiente en el futuro, a un costo de $5 dólares mensuales.