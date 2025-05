ChatGPT podría ofrecer planes semanales y de por vida, según filtración

Un informe basado en un código filtrado sugiere que OpenAI estaría evaluando introducir planes de suscripción con duraciones variables para ChatGPT, incluyendo opciones semanales y de por vida.

Estos nuevos niveles podrían integrarse al plan ChatGPT Plus, aunque la compañía no ha confirmado oficialmente los detalles de precios ni su disponibilidad.

El tipster M1 (@M1Astra) compartió en X (antes Twitter) fragmentos de código extraídos de la última versión de la app de ChatGPT, donde se mencionan planes “weekly” (semanal) y “lifetime” (de por vida).

Aunque no se ha podido verificar la autenticidad del leak, las cadenas de texto analizadas coinciden con la página de suscripción a ChatGPT Plus, actualmente disponible por $20 USD mensuales o en modalidad anual.

OpenAI is considering Lifetime and Weekly subscriptions for ChatGPT – found in latest ChatGPT build! pic.twitter.com/LpAN1vgWin

— M1 (@M1Astra) May 8, 2025