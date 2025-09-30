Inteligencia Artificial

Claude Sonnet 4.5, la nueva IA especializada de Anthropic para programación

hace 5 horas

Anthropic ha presentado Claude Sonnet 4.5, su modelo más avanzado de inteligencia artificial orientado a desarrollo y programación, que ya está disponible globalmente.

Este modelo se destaca por su capacidad para construir aplicaciones listas para producción y superar retos reales en automatización, seguridad informática y manejo de procesos empresariales.

Características principales y novedades

Claude Sonnet 4.5 ha sido optimizado para crear software fiable y utilizar herramientas informáticas de múltiples pasos, enfocándose tanto en programadores profesionales como en empresas que requieren automatización avanzada.

El modelo ofrece un rendimiento superior en razonamiento, matemáticas y gestión de memoria, integrando mejoras en contextos de edición, alianzas con VS Code y una extensión nativa para Chrome.

Gracias a sus actualizaciones de seguridad, es menos susceptible a problemas como la inyección de prompts y promueve una interacción más segura y transparente.

En cuanto a disponibilidad, Claude Sonnet 4.5 mantiene la estrategia de precios: $3 USD por millón de tokens de entrada y $15 USD por millón de tokens de salida, accesible a través de su API y chatbot para consumidores y desarrolladores.

Impacto en empresas y expansión internacional

Anthropic ha reforzado su presencia global, triplicando sus equipos internacionales con sedes en Europa y Asia, incluyendo nuevas oficinas en Tokio, Dublín, Londres y Zúrich.

Actualmente, la compañía cuenta con más de 300,000 clientes empresariales, un crecimiento exponencial respecto a los 1,000 de hace apenas dos años.

El 80% del uso de Claude proviene de fuera de Estados Unidos, mostrando una adopción significativa en mercados como Corea del Sur, Australia y Singapur.

Casos de éxito recientes incluyen aplicaciones empresariales en finanzas, salud, gobierno y telecomunicaciones, como el fondo soberano NBIM, el Parlamento Europeo y corporaciones líderes en el sector tecnológico.

Anthropic proyecta ingresos anuales superiores a los $5,000 millones de dólares en 2025 y una valuación de más de $183,000 millones, respaldada por líderes tecnológicos globales como Amazon y Alphabet.

Claude Sonnet 4.5 frente a la competencia

El lanzamiento de Claude Sonnet 4.5 se produce en un entorno de intensa competencia, con OpenAI lanzando GPT-5 pocos meses antes.

Ambas compañías buscan captar la atención de clientes empresariales que requieren IA para el desarrollo de software, con ventajas como autonomía prolongada, procesamiento seguro y mejoras continuas en fiabilidad y transparencia.

Las herramientas asociadas permiten integración en múltiples plataformas y ciclos de desarrollo acelerados, fomentando el avance en la generación de código y la automatización de proyectos complejos.

Fuente: Claude

