Filtraciones y controversia por Sora, artistas acusan a OpenAI de prácticas injustas

En febrero, OpenAI presentó un adelanto de su modelo de inteligencia artificial para convertir texto en video, llamado Sora. Sin embargo, desde entonces no ha proporcionado actualizaciones significativas sobre su lanzamiento.

Ahora, parece que algunos artistas han filtrado el acceso al modelo como protesta, argumentando que la empresa utiliza su trabajo para “investigación y relaciones públicas no remuneradas”.

El martes, un grupo de testers beta de Sora afirmó haber filtrado el acceso anticipado al modelo, incluyendo una interfaz funcional para generar videos.

En una publicación en Hugging Face, un repositorio público de modelos de IA, señalaron que las personas lograron crear numerosos videos con IA, todos similares a las demostraciones oficiales de Sora, antes de que OpenAI cerrara el acceso.

Estos artistas también se dirigieron al conglomerado de OpenAI y sus directivos, en una carta dirigida a todas estas personas se puede leer lo siguiente:

Recibimos acceso a Sora con la promesa de ser evaluadores con acceso anticipado, colaboradores creativos y parte del equipo de pruebas de seguridad. Sin embargo, creemos que solo nos están utilizando para dar credibilidad artística a Sora y presentarla como una herramienta útil para artistas.”

LOS ARTISTAS NO SOMOS SU DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GRATUITO

☠️ No somos sus: testers gratuitos, títeres de relaciones públicas, datos de entrenamiento ni validadores sin paga. ☠️

Nosotros no estamos en contra del uso de la IA como herramienta en el arte (si lo estuviéramos, probablemente no habríamos sido invitados a este programa). Lo que no apoyamos es cómo se ha implementado este programa para artistas y la forma en que se está moldeando la herramienta antes de su posible lanzamiento público. Compartimos esto con la esperanza de que OpenAI sea más transparente, amigable con los artistas y apoye el arte más allá de simples campañas de relaciones públicas.