Inteligencia Artificial

Copilot ahora permite elegir entre OpenAI y Anthropic ¿Qué pasa con esa vieja alianza?

hace 35 segundos

Microsoft anunció que incluirá modelos de inteligencia artificial desarrollados por Anthropic en su asistente Copilot, como parte de su estrategia para reducir la dependencia de OpenAI, creadores de ChatGPT.

Aunque Copilot seguirá usando los últimos modelos de OpenAI, los usuarios podrán elegir también los modelos Claude Sonnet 4 y Claude Opus 4.1 de Anthropic en la función “Researcher” y en el entorno Copilot Studio.

Nuevo acceso a modelos Anthropic dentro de Copilot

Desde este miércoles, quienes opten por probar Claude, tendrán la capacidad de alternar entre los modelos de OpenAI y Anthropic cuando usen la herramienta Researcher.

Esto representa un cambio relevante, ya que hasta ahora Microsoft Copilot había dependido casi exclusivamente de OpenAI para impulsar sus nuevas funciones de IA en aplicaciones como Word y Outlook.

Estrategia de Microsoft para diversificar su inteligencia artificial

Microsoft, que es uno de los principales inversionistas de OpenAI, busca reducir la dependencia exclusiva de esta startup y ha empezado a desarrollar sus propios modelos de IA.

También ha integrado modelos de la empresa china DeepSeek en su plataforma Azure de servicios en la nube. Más recientemente, Microsoft anunció que alojará modelos de IA de compañías como xAI de Elon Musk y Meta en sus centros de datos.

Competencia y colaboración en la nube

Los modelos de Anthropic se hospedan principalmente en Amazon Web Services, el rival directo de Microsoft en el negocio de la nube.

Esta integración de Anthropic en Copilot muestra cómo Microsoft está optando por diversificar no solo las fuentes de IA, sino también las plataformas de nube que soportan estas tecnologías.

Esta iniciativa apunta a ofrecer a los usuarios de Copilot más opciones en términos de capacidades de inteligencia artificial, algo que puede traducirse en una experiencia más flexible y adaptada a diferentes necesidades dentro de la suite de productividad de Microsoft.

Fuente: Microsoft

Etiquetas
hace 35 segundos

Artículos relacionados

Así puedes editar fotos con comandos de voz en Google Photos con Gemini AI

hace 2 días

IA sigue desafiando órdenes de apagado, así responde Google a estos riesgos

hace 2 días

Diella, la ministra creada con IA en Albania que buscará combatir la corrupción

hace 1 semana

Google estrena nueva app de búsqueda para Windows con IA y Lens

hace 1 semana
Back to top button
PasionMóvil
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible.

La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudarnos a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Nunca almacenamos información personal.

Tienes toda la información sobre privacidad, derechos legales y cookies en nuestra página de privacidad y cookies.

Adblock Detectado

Por favor desactiva tu Adblock para poder navegar en nuestro sitio web