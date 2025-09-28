Copilot ahora permite elegir entre OpenAI y Anthropic ¿Qué pasa con esa vieja alianza?

Microsoft anunció que incluirá modelos de inteligencia artificial desarrollados por Anthropic en su asistente Copilot, como parte de su estrategia para reducir la dependencia de OpenAI, creadores de ChatGPT.

Aunque Copilot seguirá usando los últimos modelos de OpenAI, los usuarios podrán elegir también los modelos Claude Sonnet 4 y Claude Opus 4.1 de Anthropic en la función “Researcher” y en el entorno Copilot Studio.

Nuevo acceso a modelos Anthropic dentro de Copilot

Desde este miércoles, quienes opten por probar Claude, tendrán la capacidad de alternar entre los modelos de OpenAI y Anthropic cuando usen la herramienta Researcher.

Esto representa un cambio relevante, ya que hasta ahora Microsoft Copilot había dependido casi exclusivamente de OpenAI para impulsar sus nuevas funciones de IA en aplicaciones como Word y Outlook.

Estrategia de Microsoft para diversificar su inteligencia artificial

Microsoft, que es uno de los principales inversionistas de OpenAI, busca reducir la dependencia exclusiva de esta startup y ha empezado a desarrollar sus propios modelos de IA.

También ha integrado modelos de la empresa china DeepSeek en su plataforma Azure de servicios en la nube. Más recientemente, Microsoft anunció que alojará modelos de IA de compañías como xAI de Elon Musk y Meta en sus centros de datos.

Competencia y colaboración en la nube

Los modelos de Anthropic se hospedan principalmente en Amazon Web Services, el rival directo de Microsoft en el negocio de la nube.

Esta integración de Anthropic en Copilot muestra cómo Microsoft está optando por diversificar no solo las fuentes de IA, sino también las plataformas de nube que soportan estas tecnologías.

Esta iniciativa apunta a ofrecer a los usuarios de Copilot más opciones en términos de capacidades de inteligencia artificial, algo que puede traducirse en una experiencia más flexible y adaptada a diferentes necesidades dentro de la suite de productividad de Microsoft.

Fuente: Microsoft