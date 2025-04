Corea del Sur denuncia a DeepSeek por uso indebido de datos personales

La Comisión de Protección de Información Personal de Corea del Sur acusó a la startup china de inteligencia artificial, DeepSeek, de haber transferido datos personales y mensajes introducidos por los usuarios sin autorización, cuando su aplicación aún estaba disponible para descarga en el mercado surcoreano.

Según el comunicado oficial emitido por esta agencia el día jueves, la empresa Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co. Ltd no solicitó el consentimiento de los usuarios antes de enviar información confidencial a múltiples empresas ubicadas en China y Estados Unidos, durante el lanzamiento del servicio en Corea del Sur en enero.

DeepSeek compartió datos con firmas chinas sin base legal

Además de los datos personales, DeepSeek también habría enviado el contenido de los mensajes introducidos en los prompts de su inteligencia artificial, así como información sobre el dispositivo, la red y la aplicación utilizada, a la empresa Beijing Volcano Engine Technology Co. Ltd.

La startup justificó esta acción asegurando que el objetivo era mejorar la experiencia del usuario, aunque posteriormente informó a la agencia surcoreana que desde el 10 de abril se había bloqueado el envío de contenido relacionado con los prompts de IA.

Autoridades exigen medidas correctivas y mayor transparencia

La autoridad surcoreana determinó emitir una recomendación correctiva exigiendo a DeepSeek eliminar de inmediato los datos transferidos a Volcano Engine y establecer una base legal clara para cualquier transferencia de información personal al extranjero.

En respuesta al informe de Corea del Sur, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró que el gobierno chino no ha solicitado ni solicitará a las empresas que recopilen o almacenen datos de manera ilegal.

También es necesario resaltar que Estados Unidos también tiene en mente banear a esta IA del país por problemas de seguridad, lo mismo que ha sucedido con diferentes marcas y empresas chinas en este territorio.

Fuente: CNBC