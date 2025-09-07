Superman, Batman y hasta Scooby-Doo están implicados en una demanda contra Midjourney

Warner Bros Discovery acaba de iniciar una demanda federal contra Midjourney, el popular generador de imágenes por inteligencia artificial, acusando a la compañía de reproducir y distribuir sin autorización imágenes de sus icónicos personajes como Batman, Superman, Wonder Woman, Scooby-Doo y Bugs Bunny.

La denuncia, presentada en California, señala que Midjourney habría entrenado su modelo precisamente con copias ilegales de obras protegidas, permitiendo que los suscriptores generen y descarguen todo tipo de escenas protagonizadas por estos personajes.

El núcleo de la acusación

Warner Bros señala que Midjourney “actúa como si estuviera por encima de la ley”, ofertando un servicio basado en inteligencia artificial que se alimentó de obras protegidas, y permitiendo la creación tanto de imágenes como videos derivados de estos personajes en escenarios imaginarios, sin el más mínimo requerimiento de licencia o consentimiento.

Para la industria, este tipo de acciones pone en jaque la protección a la propiedad intelectual y pone en evidencia el riesgo de que las IAs se conviertan en máquinas de copias infinitas sin restricciones.

La defensa de Midjourney ¿uso justo?

Midjourney, por su parte, sostiene que el uso de material protegido para entrenar modelos generativos implica una “práctica legítima,” invocando el principio de “fair use” o uso justo.

Argumenta que las IA requieren procesar grandes volúmenes de contenido público para entender conceptos visuales y que la creación de obras derivadas promueve el flujo libre de ideas e información.

Esta postura se enfrenta a la visión de los grandes estudios, que advierten del potencial reemplazo de artistas y creadores humanos.

Un escenario legal creciente para la IA

La demanda de Warner Bros Discovery se suma a otros litigios similares de este año. En junio, Disney y Universal presentaron una acción judicial en la misma corte por el uso no autorizado de personajes como Darth Vader, Bart Simpson, Shrek y Ariel de “La Sirenita”.

Estas demandas buscan sanciones económicas que pueden alcanzar hasta $150,000 dólares por obra infringida y medidas que frenen la generación y distribución de imágenes que violen los derechos de autor.

¿A quién afecta esta demanda?

Por ahora, la acción legal apunta directamente a la plataforma Midjourney, no a los usuarios individuales.

Warner Bros Discovery recalca que su objetivo es proteger los intereses de sus creadores, licenciatarios y socios comerciales, así como el valor de sus inversiones.

Sus operaciones incluyen Warner Bros Entertainment, Turner Entertainment, DC Comics, Hanna-Barbera y Cartoon Network, conglomerado que teme por el futuro de sus activos en el entorno digital.

Fuente: HollywoodReporter