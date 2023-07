El sector del software ofimático ha experimentado un constante crecimiento y mejora a lo largo del tiempo. Una de las razones clave detrás de este progreso es el aumento en el número de usuarios. Un ejemplo destacado es Google Sheets, que ahora nos permite aprovechar la tecnología de inteligencia artificial.

ChatGPT se expande

Es innegable que muchas de estas plataformas basadas en IA han experimentado un crecimiento vertiginoso en los últimos tiempos, implementándose en una amplia variedad de proyectos de software.

Con este contexto, Google ha decidido ofrecer a sus millones de clientes en todo el mundo la posibilidad de utilizar este servicio ampliamente discutido, directamente en su programa de hojas de cálculo.

Todo esto se logrará sin salir de la interfaz, gracias a la inclusión de un nuevo botón que otorgará acceso a esta funcionalidad. Con el objetivo de brindarnos asistencia, los desarrolladores detrás de esta aplicación han incorporado directamente la inteligencia artificial de ChatGPT en el programa.

Cómo utilizar ChatGPT en Google Sheets

Google está llevando a cabo pruebas experimentales de esta función en determinadas regiones y para algunos de sus usuarios. Para poder aprovecharla, lo primero que debemos hacer es inscribirnos en su programa de pruebas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, por el momento, estos experimentos de Google no están disponibles en todos los países. Esto implica que, para registrarnos, podemos utilizar una VPN y activar la funcionalidad de pruebas utilizando, por ejemplo, un servidor ubicado en los Estados Unidos.

En este sitio web, deberemos buscar la sección que dice “Unlock new ways of working with AI” para suscribirnos a esta prueba mediante el botón “Join Waitlist”.

Cambio en la interfaz del programa

Una vez hayamos obtenido acceso y nos hayamos registrado en esta sección enfocada en las Inteligencias Artificiales que Google está probando actualmente, podremos disfrutar de las funcionalidades en la aplicación en la nube para hojas de cálculo.

Llegado este punto, podemos acceder a la aplicación de software ofimático Google Sheets de la misma manera que lo hacíamos hasta ahora. La principal diferencia que notaremos es la aparición de un nuevo botón ubicado en la esquina superior izquierda de la interfaz principal del programa.

Al activar este botón, habilitaremos la función de IA de ChatGPT en Google Sheets, la cual nos brindará diversas funciones de ayuda para mejorar nuestras hojas de cálculo. Estas funciones se enfocan tanto en el contenido como en el diseño del proyecto en el que estemos trabajando, lo que nos permitirá ahorrar una gran cantidad de tiempo y esfuerzo.

Para muchos usuarios, esta solución de software puede resultar bastante compleja de utilizar, por lo que tener la capacidad de aprovechar esta plataforma de Inteligencia Artificial es algo que valoraremos con el tiempo.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque nos hayamos inscrito en el experimento del gigante de las búsquedas, es posible que el botón no aparezca de inmediato. Google está implementando esta función gradualmente entre sus usuarios, por lo que es posible que tengamos que esperar algunos días o semanas hasta recibirla.