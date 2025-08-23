La inteligencia artificial Grok, desarrollada por xAI y liderada por Elon Musk, está en el centro de una polémica luego de que más de 370,000 conversaciones entre usuarios y el chatbot fueran indexadas por motores de búsqueda como Google y Bing.

El problema surgió porque, al utilizar el botón “compartir” en Grok, se generaba una URL única que, además de permitir el envío de la conversación por mail o mensaje, la hacía visible en Internet y fácil de rastrear por los buscadores.

¿Qué tipo de datos y temas quedaron expuestos?

Las conversaciones filtradas abarcan una amplia gama de temas, desde tareas cotidianas como redactar tuits, hasta solicitudes preocupantes sobre métodos para fabricar drogas sintéticas, bombas, instrucciones sobre suicidio y hasta planes ficticios para asesinar al propio Elon Musk.

Forbes evidenció chats con datos sensibles, como nombres, contraseñas, documentos de texto, imágenes y hojas de cálculo, así como consultas médicas y psicológicas que muchos usuarios pensaban que permanecerían privadas.

¿Por qué esto supone un riesgo para los usuarios?

En la era de la IA, muchos usuarios consideran que sus charlas con chatbots son un espacio seguro para abordar temas personales y hasta íntimos. Desde preguntas sobre relaciones y salud mental, hasta “diarios de voz” con ChatGPT, Grok y otros bots.

Organizaciones como R3D y expertos en seguridad digital advierten que estas plataformas no garantizan la confidencialidad legal; cualquier conversación podría ser almacenada, analizada o exigida por las autoridades en caso de un proceso judicial.

El propio CEO de OpenAI, Sam Altman, alertó que la información compartida con estos servicios no goza de ningún privilegio médico, jurídico o de confidencialidad profesional.

¿Cómo respondieron las empresas? ¿Qué acciones se tomaron?

OpenAI ya había enfrentado una situación similar meses atrás, cuando miles de chats con ChatGPT fueron indexados y accesibles en Google.

La empresa corrigió rápidamente el error, calificando la publicación de estas conversaciones como un “experimento breve” con alto riesgo para la privacidad, mientras Musk se mofaba en X diciendo que Grok era más seguro.

La reciente exposición de Grok muestra que ese tipo de problemas todavía persisten y que las barreras de control no han sido suficientes frente a la rapidez con que evoluciona el uso de estas tecnologías.

Fuente: BBC