Un reconocido fotoperiodista ha generado controversia tras lanzar una serie de “post-fotografía” titulada “90 Millas”, completamente generada por inteligencia artificial (IA).

Michael Christopher Brown utilizó el generador de imágenes de inteligencia artificial Midjourney para crear una serie de imágenes que exploran eventos históricos cubanos y las realidades de los cubanos que intentan cruzar las 90 millas de océano que separan La Habana de Florida.

Brown es reconocido por su reportaje que documenta la vida y el conflicto en África y Oriente Medio para publicaciones prestigiosas como National Geographic y The New York Times.

Sin embargo, el documentalista ha sido objeto de duras críticas por su adopción de imágenes de IA en 90 Millas, y sus seguidores de la fotografía están indignados; lo califican de “antiético”, sus imágenes de “perturbadoras” y amenazan con dejar de seguir su cuenta de Instagram.

Michael, he sido fan de tu trabajo durante años y siempre te he considerado un fotoperiodista de alto nivel. Esto es algo con lo que no puedo estar de acuerdo, especialmente cuando se trata de obtener beneficios.

Utilizar la IA para contar una historia que no presenciaste es una cosa en sí misma, pero vender esas imágenes generadas por IA… lo siento, pero no siento remordimientos. Has perdido mucho de mi admiración.” Contestó un seguidor a Brown en Instagram.