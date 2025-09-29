Sam Altman: La Inteligencia Artificial General cambiará para siempre la vida laboral

Sam Altman, CEO de OpenAI, advierte que la inteligencia artificial general podría realizar hasta el 40% de las tareas que actualmente desempeñamos, marcando un punto de inflexión en la relación entre humanos y tecnología.

No se trata solo de pérdida de empleos, sino de una transformación profunda en la forma en que trabajamos y convivimos con la IA.

El avance acelerado hacia la superinteligencia

Sam Altman señala que modelos como GPT-5 ya superan a muchas personas en ciertas áreas y prevé la llegada de la inteligencia artificial general (AGI) antes de 2030.

Este tipo de IA no solo replicaría habilidades humanas, sino que podría realizarlas a una escala y velocidad inalcanzables para nosotros.

Altman destaca que si para 2030 no existen modelos “extraordinariamente capaces” que hagan cosas que nunca imaginamos, se llevaría una sorpresa.

Cambios en el trabajo y la economía

En lugar de calcular cuántos empleos desaparecerán, Altman recomienda enfocarse en las tareas específicas susceptibles de automatización.

La automatización del 30% al 40% de las tareas podría modificar por completo industrias como la programación, el soporte al cliente y la creación de contenido.

Sin embargo, insiste en que esto no significa la desaparición de esa misma proporción de puestos laborales; muchos trabajos evolucionarán o surgirán nuevos roles alineados con el nuevo paradigma tecnológico.

La relación entre humanos y máquinas

Ante la pregunta de si la IA tratará a los humanos como los humanos tratan a las hormigas —una idea popularizada por el investigador Eliezer Yudkowsky— Altman respondió que la AGI debería comportarse como un “padre amoroso”.

Esta visión coincide con la postura de expertos como Geoffrey Hinton y Yann LeCun, quienes sugieren que los sistemas de IA deberían incorporar “instintos maternales” para cuidar y respetar a las personas.

Altman hace hincapié en los efectos secundarios y riesgos éticos de la AGI, reconociendo que pueden surgir consecuencias “que no comprendemos del todo”. Por ello, promueve el desarrollo responsable y la alineación de estas tecnologías con los valores humanos.

Instar a gobiernos, empresas y usuarios a prepararse para el cambio es esencial para que la adopción de IA no agrave desigualdades sociales ni comprometa la seguridad tecnológica.

Fuente: DWO